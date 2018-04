Klaus Iohannis, avertisment DUR pentru PSD: 'Acesta ar fi un scenariu prost'

Plenul Parlamentului decide miercuri cu privire la înfiinţarea comisiei speciale care să modifice legile securităţii naţionale. În acest context, președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că "o coaliţie responsabilă" care înţelege "nevoia modernizării legislaţiei" în domeniul securităţii naţionale este un scenariu pe care şi-l doreşte şi are speranţa că va deveni realitate.

„Securitatea naţională este o temă atât de importantă încât ea nu poate fi ocupată de o singură instituţie. De aceea, şi în Constituţie, toate instituţiile mari au un rol în asigurarea securităţii naţionale începând de la preşedinte, la CSAT, la Parlament, la Guvern şi la entităţile de specialitate, armată, servicii şamd. În acest sens, cred că este important să înţelegem că orice demers făcut de vreuna din aceste părţi pentru a schimba sau a îmbunătăţi cadrul general are nevoie de colaborarea tuturor celorlalţi", a declarat Iohannis.

În opinia sa, se pot imagina două scenarii privind acest demers de înfiinţare a unei comisii parlamentare speciale.



"Un scenariu ar fi ca un PSD dornic să ocupe toate instituţiile statului, să le acapareze, să forţeze schimbări ale legislaţiei în domeniul securităţii naţionale în sensul unui control politic, fără să colaboreze cu Preşedinţia, fără să colaboreze cu CSAT, fără să colaboreze cu armata, cu serviciile. Acesta este un scenariu prost. Alt scenariu: o coaliţie responsabilă care înţelege nevoia modernizării legislaţiei în domeniul securităţii naţionale se apucă să lucreze pe aceste teme foarte importante, colaborează cu preşedintele, cu Preşedinţia, cu CSAT, inclusiv cu reprezentanţii serviciilor vizate şi, în final, se obţine ceea ce ne dorim cu toţii - o legislaţie modernizată, europeană, care într-adevăr conduce la un cadru care permite o securitate naţională modernă, care permite să spună cetăţeanului: 'Da, statul român este capabil şi are toate instrumentele şi legislaţia aferentă pentru a vă apăra aşa cum vă doriţi cu toţii'. Acesta este scenariul pe care mi-l doresc şi am speranţa că acest al doilea scenariu de colaborare va deveni realitate", a continuat Iohannis, precizând că nu ar fi de acord cu scoaterea serviciilor de sub autoritatea Preşedinţiei şi a CSAT.