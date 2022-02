Klaus Iohannis, despre o înrăutățire a situației din Ucraina: 'Reactiile vor fi comune, nu va reactiona fiecare țară separat'

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, după o serie de întâlniri la nivel european, că în cazul în care situația din Ucraina se înrăutățește în sensul unui conflict cu Rusia, atunci România și celelalte state NATO și UE vor acționa împreună.

„Daca situatia se schimba, reactiile pe care le vom avea vor fi comune, deci nu va reactiona fiecare tara separat, UE are pachete de reactii pregatite si acestea vor fi puse in practica. Noi avem peste 600 km de granita cu Ucraina si e posibil sa apara un flux de migranti si da, suntem pregatiti pentru aceasta situatie si in chestiuni de impact economic suntem pregatiti, avem masuri specifice pregatite dar trebuie sa stim foarte clar, noi ne dorim o solutie diplomatica, nu-si doreste nimeni o solutie de tip sanctiuni. Ne dorim ca situatia de pe flancul estic sa fie detensionata prin dezescaladare si prin calmarea tensiunilor”, a spus șeful statului.