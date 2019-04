Klaus Iohannis e SOMAT de un fost ministru: 'Trebuie un plan de măsuri pentru a nu aștepta un an'

Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, i-a cerut vineri președintelui Klaus Iohannis să se consulte cu Parlamentul și Guvernul privind mandatul pentru următoarea reuniune a Consiliului European, în contextul propunerii lui Donald Tusk de amânare cu un an a ieșirii Marii Britanii din UE, scrie Mediafax.

"Este important cu ce mandat va merge președintele României la următorul Consiliu European. Dat fiind impactul pe care Brexit-ul îl are ar fi util ca acesta să fie discutat cu Parlamentul și Guvernul României deoarece țara noastră poate juca un rol important în găsirea unei soluții”, a afirmat Victor Negrescu, fost ministru delegat pentru afaceri europene.

El susține că prelungirea termenului pentru ieșirea Marii Britanii din UE "ridică semne de întrebare" dar că este o soluție de luat în considerare, dacă există garanții privind modul în care statul britanic se retrage.

“Prelungirea termenului privind Brexit-ul, propusă de președintele Donald Tusk, ridică semne de întrebare dar poate fi o soluție de evaluat în măsura în care există garanții ferme privind modul în care ieșirea Marii Britanii va fi operată. Mai exact garanții privind soarta cetățenilor europeni care trăiesc acolo și asigurări privind tipul de colaborare care urmează a fi practicat pe viitor între UE și Marea Britanie. Trebuie un plan de măsuri pentru a nu aștepta un an și să constatăm la final că nimic pozitiv nu s-a întâmplat pentru a limita efectele negative generate de Brexit”, a explicat actualul consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă.

Fostul europarlamentar a adăugat că “trebuie clarificat dacă va mai exista un al doilea referendum sau nu, pentru că susținerea populară pentru Brexit este în scădere".

"Este nevoie și de o soluție tehnică legală pentru viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. Deja locurile s-au distribuit statelor membre, au fost aprobate măsurile legale pentru organizarea alegerilor în raport cu noul număr de europarlamentari pentru fiecare stat și este important ca aceste demersuri să nu fie viciate. România de altfel are astăzi 33 de locuri in Parlamentul European, cu unul în plus față de mandatul anterior", mai susține Negrescu.

Următoarea întâlnire a Consiliului European va avea loc miercuri, 10 aprilie, pentru a discuta ultimele evoluții din procesul ieșirii Marii Britanii din UE (Brexit), anume votul de respingere dat de Camera Comunelor de la Londra a acordului de retragere a țării.

Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care îi cere o amânare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană până pe 30 iunie, relatează site-ul agenției Reuters.

May a afirmat că dacă un acord va fi aprobat până la această, Marea Britanie va propune ca extinderea Brexitului să se încheie mai devreme.

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, ia în considerare opțiunea amânării cu 12 luni a termenului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, cu mențiunea că prelungirea va fi „flexibilă”, a declarat un oficial european, citat de BBC. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Bruxellesul a amânat producerea Brexit până pe 12 aprilie.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.