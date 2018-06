Klaus Iohannis explică de ce și-a anunțat ACUM candidatura pentru un nou mandat: 'Nu cred că PSD e extrem de fericit că am făcut acest anunț'

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, sâmbătă, la Sibiu, că este ferm hotărât să candideze pentru un nou mandat de preşedinte. După anunț, el a dat și explicații pentru ca românii să înțeleagă de ce a luat decizia de a fac public acest demers de pe acum.

”Mi s-a părut că scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Evoluția nu este satisfăcătoare şi am urmărit în ultimele luni de zile mai multe sondaje, toate arată că nivelul de nemulțumire în populație este peste 80%, ceea ce este extrem, extrem de mult şi arată că lumea, practic, nu mai are încredere în clasa politică, nici măcar nu se mai așteaptă la ceva bun din partea clasei politice. În acest context, am considerat că acest anunț poate să constituie un punct interesant, poate unii vor fi încurajați să meargă mai departe, dacă fac acest anunț, alții, probabil, nu vor primi aşa bine acest anunț. În orice caz, mi s-a părut că este necesară o clarificare a intențiilor mele pentru ceea ce urmează. Eu cred că PSD-ul nu este extrem de fericit că am făcut astăzi acest anunț.”, a spus Iohannis.

Citește și: Abia acum s-a aflat: Adevărul despre afacerile fostului soţ al Mădălinei Manole .