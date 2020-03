Klaus Iohannis face apel la personalul medical să reziste: Vor veni zile și mai rele. Știu că vă este greu, dar voi sunteți linia de apărare a populației

Președintele Klaus Iohannis a lansat marți, la Palatul Cotroceni, după ședința de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, un apel catre personalul medical aflat in prima linie de lupta cu epidemia de coronavirus:

„Stiu ca va este greu, dar voi sunteti in prima linie, ne uitam toti la voi cu speranta, incredere, sunteti linia de aparare a populatie. Stim ca nu este simplu si stim ca vor veni zile si mai rele, dar avem incredere in voi si noi politicieni vom face tot ce putem sa va asiguram materialele de care aveti nevoie, de protectie”, a declarat seful statului. Apelul lui Iohannis vine in contextul in care personal medical din mai multe spitale din tara acuza ca nu sunt echipamente de protectie.

