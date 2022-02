Klaus Iohannis, mesaj după ce a început războiul în Ucraina: condamnăm ferm agresiunea militară a Rusiei

Președintele Klaus Iohannis a dat un mesaj, pe contul de Twitter, prin care condamnă ferm agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.

”Președintele României, Klaus Iohannis, condamnă în cei mai fermi termeni agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Această conduită, care urmează recunoașterii ilegale de către Federația Rusă a „independenței” autoproclamatelor republici separatiste din Donețk și Luhansk, părți componente ale Ucrainei, reprezintă o nouă încălcare flagrantă a principiilor de drept internațional, în mod special a suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei, a inviolabilității frontierelor acestui stat, respectiv a principiului nerecurgerii la folosirea forței în relațiile internaționale.

România, alături de întreaga comunitate internațională democratică, respinge hotărât un astfel de comportament iresponsabil care subminează fundamentul relațiilor internaționale și însăși ordinea actuală de drept internațional.

În mod regretabil, în ciuda eforturilor intense la nivel european și euroatlantic de dezescaladare a situației, Federația Rusă, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, forul-garant al păcii și securității mondiale, a ales calea folosirii forței armate, în contradicție manifestă cu dispozițiile Cartei ONU.

Federația Rusă a dovedit încă o dată că nu este interesată de oferta de dialog constructiv și responsabil avansată de comunitatea europeană și euroatlantică, ci a urmărit constant și intenționat confruntarea și impunerea prin forță a pretențiilor sale, subsumate logicii desuete a așa-ziselor sfere de influență.

România atrage atenția că Federația Rusă trebuie să suporte consecințele acestui act profund ilegal. În coordonare deplină cu aliații și partenerii săi din cadrul NATO și UE, România va impune măsuri ferme și substanțiale de răspuns.

Președintele Klaus Iohannis exprimă solidaritatea deplină cu Ucraina și cu poporul ucrainean confruntat cu agresiunea Federației Ruse și reafirmă sprijinul deplin al României pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.

Președintele României solicită oprirea imediată, integrală și necondiționată a agresiunii militare ruse, retragerea tuturor forțelor ruse din Ucraina și încetarea oricăror presiuni la adresa Ucrainei. Pe aceste baze, șeful statului român face un apel la responsabilitate, la evitarea de pierderi de vieți omenești și afectarea în orice fel a siguranței civililor. România este gata să ofere asistență umanitară Ucrainei. În același timp, România avertizează împotriva oricărei acțiuni ostile la adresa membrilor comunității române din Ucraina și este gata să acorde sprijinul necesar.

Totodată, Președintele Klaus Iohannis asigură toți cetățenii români de pe teritoriul Ucrainei că România, inclusiv prin misiunile sale diplomatice și consulare, este pregătită să ofere asistența consulară necesară.

Niciun cetățean al României nu are motiv să se teamă. Președintele Klaus Iohannis subliniază că cetățenii României, ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice, beneficiază pe deplin de cele mai ample garanții de securitate din istoria sa.”, scrie Klaus Iohannis.

I strongly condemn on behalf of RO???????? the military aggression by RU against UA,another very grave breach of international law, of ????????sovereignty&integrity.This will be met with the strongest reaction by the international community inflicting massive consequences&t/ most severe cost