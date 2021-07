Klaus Iohannis, prima REACȚIE în scandalul demiterii lui Nazare: Premierul face evaluări și decide, Cîțu are sprijinul PNL și al coaliției

Președintele Klaus Iohannis se poziționează de partea premierului Florin Cîțu în scandalul demiterii ministrului de Finanțe Alexandru Nazare. După ce ieri a semnat cu celeritate demiterea ministrului și numirea lui Cîțu ca interimar la Finanțe, azi, Iohannis a dat și explicații.

"Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului și are tot sprijinul coaliției din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru înseamnă că a făcut o evaluare și știe ce face. Premierul este cel care răspunde de bunul mers al guvernului, are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine", a declarat Iohannis.