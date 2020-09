Klaus Iohannis trage cu TUNUL în sistemul de sănătate: lucrurile NU funcționează

Președintele Klaus Iohannis a explicat că își dorește un Guvern ”responsabil” care trebuie să aplice o reformă profundă în sistemul de sănătate, asta pentru că în prezent lucrurile nu funcționează.

”Tema spitalelor și a sănătății publice nu este o temă nouă și eu am atins această temă de foarte multe ori. Am avut discuții cu OMS, am avut semnări de documente, aici, în Sala Unirii. Sistemul nostru de spitale nu funcționează, nu sunt bine dotate, nu există proceduri bine stabilite, prevenția este practic inexistentă, marile măsuri de prevenție care trebuie să meargă în adâncime în populație a dispărut. Toate aceste lucruri trebuie schimbate și de aceea îmi doresc un Guvern care să fie responsabil, care să pună lucrurile în ordine, un Guvern care să poată aplica un plan în 4 ani sau poate un termen chiar mai lung pentru că este o temă foarte importantă”, a spus Klaus Iohannis.