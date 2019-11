Klaus Iohannis, la sfârșit de campanie electorală: 'Am interacționat cu zeci de mii de români'

Klaus Iohannis a declarat, la Bacău, că a vizitat 30 dintre județele țării, în campania prezidențială, și a stat de vorbă cu zeci de mii de români.

”O campanie pe care eu o consider foarte bună. M-am întâlnit cu aproape 100.000 de oameni, am interacționat cu zeci de mii de români. Românii vor să scape de PSD. Am vizitat aproape 30 de județe. O astfel de campanie e o ocazie de a intra în contact direct cu oamenii și este foarte bine.”, a spus Klaus Iohannis.

