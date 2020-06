Kosovo - Parlamentul a votat miercuri un nou guvern de coaliţie

Parlamentul kosovar a votat miercuri un nou guvern de coaliţie, condus de Liga Democrată din Kosovo (LDK, centru-dreapta), după mai multe luni de criză politică, agravând tensiunile cu susţinătorii premierului în exerciţiu Albin Kurti, transmit AFP şi dpa potrivit Agerpres.

Guvernul condus de Avdullah Hoti, un profesor de economie în vârstă de 44 de ani, a fost validat de 61 de deputaţi, în timp ce 24 deputaţi au votat împotrivă şi unul s-a abţinut, a anunţat vicepreşedintele parlamentului de la Pristina, Kujtim Shala.Deputaţii din Vetevendosje (VV), partidul naţionalist de stânga al lui Albin Kurti care a cerut organizarea de noi alegeri, au boicotat şedinţa parlamentului.''Mă simt răspunzător în faţa deputaţilor, a cetăţenilor şi a Constituţiei, pentru sarcinile care ne aşteaptă'', a declarat noul prim-ministru, Avdullah Hoti, care a promis să relanseze tratativele cu Serbia, aflate într-un blocaj.Kosovo este în criză politică după ce în 25 martie a căzut guvernul de coaliţie condus de Albin Kurti şi format din VV, care obţinuse cele mai multe voturi la scrutinul legislativ din octombrie, şi LDK.LDK a fost de acord cu o nouă coaliţie şi l-a propus pe Avdullah Hoti pentru funcţia de prim-ministru. Preşedintele Hashim Thaci l-a propus oficial pe Hoti parlamentului pentru acest post. LDK anunţase că are sprijinul a 64 dintre cei 120 de parlamentari.Totuşi, Kurti a blocat votul, insistând că, întrucât are cel mai mare grup parlamentar, partidul său VV trebuie să numească un candidat pentru conducerea guvernului. Conştient că Albin Kurti nu are niciun sprijin, VV a amânat datele limită pentru desemnare şi a depus la Curtea Constituţională o petiţie împotriva numirii lui Hoti. Curtea a decis săptămâna trecută împotriva lui Albin Kurti, ceea ce a deschis calea către votul parlamentar de miercuri.Alegerile din toamna anului trecut din Kosovo au consacrat înfrângerea istorică a foştilor combatanţi susţinători ai independenţei care au dominat viaţa politică kosovară după 2008, anul proclamării independenţei.