Kovesi confirmă că este învinuită într-un nou dosar: M-am trezit în birou cu 10 avocați

Fostul procuror-șef DNA Laura Codruța Kovesi a declarat joi, la ieșirea de la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, că în timp ce studia dosarul în care urmărită penal, i-a fost adus la cunoștință faptul că este învinuită într-un nou dosar pentru constituirea de grup infracțional organizat.

Kovesi a spus că a venit la SIIJ să consulte documentele în baza cărora este acuzată în primul dosar și când a vrut să plece, în birou au intrat „vreo 10 avocați” care i-au adus la cunoștință că este învinuită în alt dosar.

„Le-am spus că nu am fost citată”, a zis ea.

„Am ramas in birou, mi s-a adus la cunostinta o invinuire, ca as fi coordonat grup organizat in DNA cu procurori trimisi in judecata. Mi-a fost predat un proces verbal care nu este semnat de procuror”, a adaugat ea.