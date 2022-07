Kremlinul sărbătorește anexarea Luganskului: Vladimir Putin îi face 'eroi ai Rusiei' pe generalii care au condus asaltul (video)

Președintele rus Vladimir Putin va semna un decret prin care se acordă titlurile de „Eroi ai Rusiei” pentru doi comandanți responsabili cu ocuparea regiunii Lugansk, a spus acesta într-o conversație cu ministrul Apărării Serghei Șoigu, scrie presa ucraineană.

„Generalul colonel Oleksandr Lapin și generalul de armată Serhiy Surovikin mi-au raportat astăzi despre progresul sarcinilor care le-au fost puse în față. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră de a le acord titlul de Erou al Rusiei. Decretul prezidențial va fi semnat astăzi”, a declarat Putin.

De asemenea, Putin l-a instruit pe Șoigu să odihnească trupele care au luat parte la capturarea regiunii Lugansk.

Liderul rus a spus că armata ar trebui să „își crească puterea” în perioada de odihnă. Putin i-a mai ordonat lui Șoigu să îi recompenseze pe cei care s-au „distins” în timpul cuceririi regiunii ucrainene.

During a meeting with Shoigu, Putin said that the “East” and “West” groupings are still taking part in the war, and that the Central grouping CO Alexander Lapin and the Deputy Commander of the 8th CAA Major General Abachev will receive the Hero of Russia. https://t.co/zTaYDKcasq pic.twitter.com/HoyVu97oU8