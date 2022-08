Lady Gaga - Teaser muzical în 'Joker 2' cu Joaquin Phoenix

Lady Gaga a confirmat apariţia în "Joker 2", publicând un teaser muzical pe reţelele de socializare. Continuarea, intitulată oficial "Joker: Folie à Deux", îi va avea drept staruri pe Gaga alături de Joaquin Phoenix, ce revine în rolul lui Joker pentru care a câştigat Oscarul în 2019.

Teaserul este pe melodia "Cheek to Cheek", cover pe care Gaga l-a cântat alături de Tony Bennett.

Variety a anunţat în iunie că Lady Gaga ar fi în cărţi pentru rolul lui Harley Quinn în continuarea "Joker", care urmează să fie un musical. Regizorul Todd Phillips a postat coperta scenariului pe Instagram la 7 iunie, dezvăluind titlul "Folie à Deux", conform News.

"Folie à deux" se referă la termenul medical ce desemnează o psihoză care afectează doi indivizi sau mai mulţi, în general membrii aceleiaşi familii. Singurul prieten apropiat căruia Joker i-ar putea împărtăşi această tulburare este nimeni altul decât Harley Quinn, un personaj creat prima dată pentru "Batman: The Animated Series" la începutul anilor 1990. Harley Quinn s-a dovedit a fi un personaj de durată pentru Warner Bros. Margot Robbie a jucat rolul de trei ori, în "Suicide Squad" din 2016, "Birds of Prey" din 2020 şi "The Suicide Squad" din 2021, iar Kaley Cuoco îi împrumută vocea personajului în popularul serial animat HBO Max "Harley Quinn", care se află acum la al treilea sezon.

"Joker" de Todd Phillips a devenit un fenomen de box office în 2019, încasând puţin peste 1 miliard de dolari la nivel mondial.