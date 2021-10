LaMarcus Aldridge a devenit al 48-lea jucător din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet NBA care a atins ştacheta de 20.000 puncte

LaMarcus Aldridge a marcat 21 de puncte pentru Brooklyn Nets, care a învins vineri Indiana Pacers (105-98), şi a devenit al 48-lea jucător din istoria Ligii profesioniste nord-americane de baschet NBA care a atins ştacheta de 20.000 puncte, relatează EFE, citat de agerpres.

În acest meci, James Harden a marcat 29 de puncte, secondat de Kevin Duran cu 22 puncte, iar Nets a obţinut a treia sa victorie din acest sezon, faţă de trei înfrângeri. De la Pacers s-a remarcat Torrey Craig, autor a 28 de puncte.





Alte rezultate:



Denver Nuggets - Dallas Mavericks 106-75

Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 113-101

Miami Heat - Charlotte Hornets 114-99

Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 111-92

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 109-113

Toronto Raptors - Orlando Magic 110-109.



În Conferinţa de Est, lider se menţine New York Knicks (4-1 la victorii), urmată de Miami Heat (4-1), Washington Wizards (4-1) şi Chicago Bulls (4-1).



Utah Jazz este lider în Conferinţa de Vest (4-0), urmată de Golden State Warriors (4-1), Minnesota Timberwolves (3-1), Denver Nuggets (3-2) etc.