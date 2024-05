Lansatorul românesc de rachete APR-40 se face de râs pe frontul din Ucraina: 'Oprim la fiecare 10 ore pentru că fierbe'

Artileriştii ucraineni din Brigada 118 Mecanizată au vorbit despre experienţa de operare a lansatoarelor de rachete APR-40, de producţie românească, folosite pe front împotriva trupelor ruse, într-un reportaj pentru postul de televiziune 5 Kanal.

APR-40 este un lansator de rachete românesc care foloseşte obuze de tip sovietic de 122 mm. Utilizarea APR-40 pe front a devenit cunoscută pentru prima dată în luna mai 2023.

APR-40 este o copie românească licenţiată a BM-21 Grad MRL, care a fost produsă de Aerostar în anii '70 şi '80. Are aceeaşi unitate de artilerie, dar a primit un nou şasiu cu trei axe DAC 665T, noteazp publicaţia Militarnyi.

Un militar cu indicativul "Bolya" a declarat că lansatorul care i-a fost repartizat său aproximativ 40 de ani, astfel că acum este destul de uzat şi se strică des.

"Am condus această maşină 550 de kilometri şi am oprit la fiecare 10 ore şi am turnat în ea 10-15 litri de apă pentru că fierbea", spune artileristul.

Potrivit lui "Bolya", echipajul a primit sistemul românesc în stare nefuncţională, dar l-au reparat. De asemenea, el a menţionat că partea de artilerie a instalaţiei a fost foarte puţin folosită, aşa că era în stare bună.

Artileristul a spus că echipajului său, deja bine coordonat, îi ia doar 1,5 minute pentru a efectua prima lovitură. Salba de 40 de rachete poate fi trasă în 30 de secunde.

Asemenea Grad MRL sovietic, APR-40 românesc poate trage cu muniţie de tip sovietic pe o rază de 20,5 kilometri.