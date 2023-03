Lanțul McDonald's, cea mai mare franciză de burgeri din Israel, se alătură protestelor anti-guvernamentale

Lanțul operează aproximativ 200 de magazine în Israel - atât kosher, cât și non-kosher - și este cea mai mare franciză de burgeri din țară.

Președintele israelian Isaac Herzog a îndemnat luni guvernul să oprească revizuirea judiciară aspru contestată, la o zi după ce premierul Benjamin Netanyahu și-a demis ministrul apărării pentru că s-a opus acestei măsuri, ceea ce a declanșat proteste de stradă în masă.

"De dragul unității poporului israelian, de dragul responsabilității, vă cer să opriți imediat procesul legislativ", a declarat Herzog pe Twitter.

Protestatarii din Tel Aviv au blocat o autostradă şi au făcut în mai multe locuri foc cu lemne.

De asemenea, au avut loc ciocniri între protestatari şi poliţie în exteriorul reşedinţei private a lui Netanyahu, la Ierusalim. Forţele de ordine au folosit un tun cu apă.

Au avut loc proteste şi în alte oraşe, cum ar fi Beer Sheva şi Haifa

McDonald's in Israel has joined the general strike pic.twitter.com/GIsNMTQzz6