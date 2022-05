VIDEO Premieră în istoria televiziunii: Serialul 'Las Fierbinți' a spulberat toate fake-news-urile legate de recensământ

Recensământul Populației și Locuințelor se află pe finalul etapei de autorecenzare, urmând ca din 16 mai să înceapă recenzarea prin intermediul recenzorilor, care se vor deplasa la acele persoane care nu s-au autorecenzat sau cărora nu le-au fost validate chestionarele. Subiectul recensământului este unul care a provocat și multe fake-news-uri și dezinformări, unele provenite de la așa-numiții ”influenceri”, între care persoane publice, ca avocați sau politicieni, dar și un mare interes, deși clasa politică nu s-a implicat aproape deloc.

În premieră, Institutul Național de Statistică a decis ca recensământul să se desfășoare pe parcursul a 4 luni, urmând a se încheia pe data de 17 iulie. Despre recensământ a fost vorba și în cel mai recent episod al celui mai urmărit serial din istoria televiziunii din România. Joi seara, personajele din ”Las Fierbinți” au dezbătut, la PRO TV, pe toate fețele despre recensământ. Au vorbit despre ziua liberă pe care o primesc toți angajații care se autorecenzează sau sunt autorecenzați, despre motivul pentru care se cere CNP-ul, dar și despre informațiile false care fac referire la trimiterea de refugiați ucraineni în casele românilor sau la întrebări legate de veniturile financiare ale persoanei.

STIRIPESURSE.RO prezintă, în cele ce urmează, câteva replici între cele mai iubite personaje ale serialului ”Las Fierbinți”:

VASILE: Branzoi, nu e cazu, mersi. Vreau sa va intreb si eu ceva...v-ati facut ma autorecensamantul ala?

PANDELE: Hai ba lasa-ne in pace...

BRANZOI: Eu l-am facut.

VASILE: Bravo Branzoi, dar voi de ce nu l-ati facut ma pana acuma?

PANDELE: De ce? Crezi ca nu ne-am dat seama ma de smecherie?

VASILE: Ce smecherie?

PANDELE: Sa facem recensamantul ca sa stie astia pe cine sa cheme la razboi in caz ca ne ataca rusii si pe noi, nu?

VASILE: Pandele, pana sa ma omoare rusii, ma omori tu cu prostiile astea. Bobita, te rog eu ma, adu si mie o bere sa vorbesc aceeasi limba cu baietii astia.

SOTUL: Nu ti-am zis ma eu la telefon? Am completat autocenzura aia, d-aia avem zi libera.

CELENTANO: Care cenzura vorbesti ma tu aici? S-a intors cenzura si n-am aflat eu? N-a disparut cand l-am omorat pe Ceusescu?

VANZATOAREA: Aoleu...cateodata si tu ce prostii vorbesti!? Care autocenzura? Autorecensamantul !!!

SOTUL: Asa, da, autorecensamantul. Eu n-am zis al fel?

CELENTANO: Ai zis autocenzura ba desteptule, ca m-ai si speriat, auto-recensamantul e altceva.

ARDILES: Pai asta mi l-am facut si eu da nu stiam ca se da zi libera daca ti-l faci.

VANZATOAREA: Uite ca eu stiam.

SOTUL: Dar tu degeaba stii Ardiles, ca de unde sa-ti iei zi libera, ca nu esti angajat nicaieri? Sau esti angajat?

ARDILES: Ma iei la misto?

SOTUL: Ce sa zic acuma, mi-e frica mie ca te superi tu...Deci daca nu esti angajat, ciuciu zi libera. Uite si eu mi-am facut recensamantul si tot azi mi-am luat ziua libera.

ARDILES: Ca sa ramaneti amandoi acasa singurei, porumbeilor?

SOTUL: Ai vazut?

CELENTANO: Stop ca e ceva care nu se pupa...autorecensamantul asta nu se face la stat?

VANZATOAREA: Ba da.

CELENTANO: Dar tu nu lucrezi la stat, esti la paricular.

VANZATOAREA: Corect.

CELENTANO: Pai si atunci de unde pana unde ai zi libera? Ca nu poate statul sa vina la privat sa-i zica...ba SRL-ule uite omul asta a facut recensamantul...ia sa-i dai tu lui o zi libera. De ce? C-asa vrea muschii mei. Nu cred ca se poate.

VANZATOAREA: Ba uite se poate.

CELENTANO: Cine zice?

VANZATOAREA: Legea. Puteam sa-mi aleg ziua libera pana la anul in mai.

CELENTANO: Ei pe dracu? Si ti-ai ales-o azi?

VANZATOAREA: Da. Bine, Oaie stia, ca i-am zis mai demult, a trebuit sa fie si el de acord. Dar nu pe genul ca sa-mi dea voie...intelegi?

ROBI: Bai Firicele, de ce faci ma misto?

FIRICEL: Ca ma plictisesc. Si lasa-ma cu recensamantul ca l-am facut demult. A venit ala mare de la facultate cu tableta saptamana trecuta si l-am facut!

ROBI: Pai si daca l-ai facut pe mine de ce ma tii de vorba?

FIRICEL: N-auzi ca ma plictiseam? Iti dau o tuica?

VASILE: N-are cum ma sa-ti bage nimeni pe nimeni in casa. E casa ta, nu?

CANCIU: Da.

VASILE: Pai daca e a ta, statul cat e el de stat n-are cum sa hotarasca in curtea ta si-n casa ta peste tine.

VASILE: Alte intrebari?

PANDELE: De ce trebuie ma sa zic eu acolo cati bani castig? Ce-l intereseaza pe stat sa stie asta de la mine? Ca eu poate mai muncesc si la negru, uite la Branzoi cand mai ma cheama la sapa, tre sa zic acolo ca-mi da asta niste bani? Pai nu e normal sa-

mi dea? Vrea si statul din ei?

VASILE: Stop. In intrebarile alea din chestionar nu te intreaba ma nimeni cati bani castigi. Nimeni. Nu trebuie sa scrii asta, ca recensamantul nu e ca sa stie statul cat castigi si sa inventeze impozite noi, ca si asa sunt mari.

COTAIALA: Dar ce te intreaba? ca eu nu stiu nimic...

VASILE: Uite, te intreaba de exemplu daca ai apa calda la robinet. Ai?

COTAIALA: Apa calda de la robinet? De unde? Ca nici robinet n-am.

VASILE: E, uite asta sa scrii. Ca n-ai apa calda, si nici rece, ca ai veceul in curte si ca nu e in casa...

COTAIALA: Pai il intereseaza pe stat unde imi faca eu nevoile ma, daca in casa sau afara?

VASILE: Uite ca-l intereseaza. Si stii de ce? Ca dupa aia sa pot eu sa ma duc la judet si sa zic...ba, dati-mi bani de canalizare, ca n-avem, si uite...oamenii mei, fierbintenii, e vai de capul lor, scoate apa din fantana si in loc sa traga apa la veceu, pune rumegus deasupra ca pisica.

VASILE: CNP-ul e punctul de plecare ma si nu stiu cum fac aia cu programele alea de internet ca zice ca nu stiu cum le cripteaza si nimeni nu poate sa faca legatura dintre ce iese cu tine.

PANDELE: Ba, n-am inteles nimic.

VASILE: Nici eu nu prea sunt pregatit pe subiectul cu calculatoarele dar ideea e ca ce scrii tu acolo nu ajunge nici la banci, nici la Politie, nici la Procuratura, nicaieri. E doar asa o treaba de statistica. Sa stim ca numar, cati oameni si cate case sunt. Si sa stim cati mai suntem in tara asta, ca nu vezi ca pleaca toata lumea?

CANCIU: Auzi ma, dar pana la urma de ce se face ma recensamantul asta? Ce-mi aduce el mie?

VASILE: Ma Canciule...pana la urma fix maine n-o sa fie mai bine, dar undeva in viitor o sa se vada ca e facut. Ca in functie de cati suntem, asa o sa se imparta banii. Voi stiti de cand ma lupt eu sa avem dispensar in sat? Si nimeni nu-mi aproba ca cica ca suntem prea putini.

RATA: Asa e, ca eu cand ma doare maseaua ma duc la aia la Dridu.

BOBITA: Auzi ma, ia stai asa...sa ziceam ca chestie...daca noi aici la Fierbinti nu facem niciunul recensamantul asta, e ca si cum n-am fi?

VASILE: Bobita, mi-e frica de mai rau...ca tot a zis Rata de Dridu. Daca noi aici nu ne declaram cati suntem si aia de la Dridu se declara, mi-e ca ne comaseaza aia de la judet.

BOBITA: Ce ma?

VASILE: Uite cum auzi, na...n-o sa mai fim fierbinteni, o sa fim unii care se lipeste de Dridu.

PANDELE: Eu p-aia din Dridu nu-i suport.

VASILE: Nici eu, dar daca ei o sa faca recensamantul prea multi si noi prea putini...mi-e ca asta ne paste.

PANDELE: Ba, pai atunci ma duc. Ca n-am chef sa-i vad pe aia de la Dridu cu coada pe sus la mine, ca mi-e ca iese cu scantei.

VASILE: Ca sa nu mai zic ca recensamantul e obligatoriu si care refuza ca sa-l faca. poate ca sa ia amenda intre 1.000 si 3.000 de lei.

PANDELE: Asa de mult ma?

VASILE: Ce te rastesti la mine Pandele, crezi ca am hotarat eu? Eu doar va zic. Si nici nu e greu de facut, iti ia 10 minute pe telefon.

COTAIALA: Doar atata ma?

BRANZOI: Chiar si mai putin, eu am fost la Dalida si m-a ajutat ea. Imediat l-a facut. Eu decat buletinul l-am avut la mine.

VASILE: Bine, acuma se face singuri, dupa aia pana in iulie o sa-ti vina la poarta cineva sa te intrebe ce si cum...dar mai bine ti-l faci singur. Ca nu e greu, nu Branzoi?

BRANZOI: Ce sa fie ma greu? Nu e greu deloc.