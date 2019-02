Laura Codruța Kovesi, EXECUTATĂ cu propria strategie: LISTA oamenilor politici scoși din joc la 'momentul potrivit'

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi anunţă că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Kovesi remarcă faptul că această citaţie vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european și susține că totul este făcut pentru a-i sabota candidatura.

”Citaţia vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidenţă. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.

La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citaţie. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcţie, pentru că totuşi am şanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc.

Dacă stăm să ne gândim bine, această investigaţie este despre faptul că un condamnat definitiv a fost extrădat şi adus în România să îşi execute pedeapsa, şi după 10 ani facem această anchetă.”, a spus Kovesi.

Privind declarațiile Laurei Codruța Kovesi ne aducem aminte și de alte cazuri, anchetate de DNA, în care oameni politici sau din zona de justiție au fost scoși din joc ”la momentul potrivit”:

- Cel mai puternic caz este cel al fostului premier Victor Ponta. Acesta a fost chemat la DNA înainte de o moțiune de cenzură a opoziției, într-un dosar în care ulterior a obținut achitare la ICCJ. Tot Victor Ponta a fost pus sub acuzare de către DNA înainte de alegerile interne din PSD și a fost nevoit să renunțe la funcția de premier.

- Un alt caz la fel de celebru este cel al lui Ludovic Orban. Actualul lider al PNL a fost ”săltat” în plină campanie pentru alegerile locale, el fiind candidatul PNL la Primăria Capitalei. Orban s-a retras din cursă, iar ulterior a fost achitat la ICCJ în acest dosar.

- Vasile Blaga, fost copreședinte al PNL, a fost scos din joc de DNA înainte de alegerile parlamentare din 2016. Acesta s-a retras din toate funcțiile.

- Un alt caz care a rămas în memoria opiniei publice este cel al ”greilor” PSD, Niculae Bădălău și Adrian Țuțuianu. Cei doi au fost chemați la DNA înaintea unei moțiuni de cenzură și în momentul în care se pregăteau să candideze pentru o funcție de conducere în Senat.

- Călin Popescu Tăriceanu a lansat ”pe surse” informația că dorește să candideze la alegerile prezidențiale din 2019. Concomitent, la DNA s-a ”copt” dosarul acestuia și a fost trimis la Senat pentru a se cere începerea urmăririi penale.

- Ionel Arsene, liderul PSD Neamț, a fost săltat de procurorii DNA și ulterior plasat în arest preventiv fix înainte de un Comitet Executiv al PSD în care se urmărea debarcarea lui Liviu Dragnea, Arsene fiind unul dintre locotenenții actualului lider PSD.

- Neculai Onțanu, fostul primar al Sectorului 2, a fost ”săltat” de procurorii DNA, în 2016, cu două luni înainte de alegerile locale.

- Ana Maria Pătru, fosta șefă a Autorității Electorale Permanente, a fost ”săltată” de DNA în noiembrie 2015, cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare.

Lista este deschisă și poate continua cu pleiada de lideri politici ”săltați” în anul de grație 2014, înainte de alegerile prezidențiale. În perioada respectivă DNA lucra la foc automat și era săptămâna și arestarea spectaculoasă, mulți lideri politici din vremea respectivă aflându-se încă în faza de judecată cu dosarele.