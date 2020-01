Lecția liberală: Lucian Bode compară bugetul din 2020 cu cel din...2018 - 'E cu 70% mai mare pentru autostrăzi'

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat marți că CNAIR are în 2020 cu 70% mai mulți bani alocați construcțiilor de autostrăzi. El a spus că ideea că nu ar exista bani pentru autostrăzi este falsă.

„Avem 12,1 miliarde de lei, bani alocați, cu 70% mai mult decât în 2018, spre exemplu, bani alocați prin Legea bugetului. Pe titlul 58 pe fonduri europene, am avut anul trecut 5,9 miliarde de lei alocați, am executat 4,2 miliarde, deci mai puțin decât am avut alocați iar în acest an avem 6,4 miliarde, deci 1,3 miliarde de euro. Dacă ar fi să finalizăm cei 134 de kilometri de care vorbeam, care sunt în diferite stadii de execuție, ne-ar mai rămâne bani. Deci este falsă ideea că nu avem bani sau că nu sunt alocări suficiente”, a precizat, marți, Lucian Bode, la Digi 24.

Acesta a mai spus că va bugetul alocat construcțiilor de drumuri și autostrăzi anul acesta va depăși suma de anul trecut.

”Eu vorbesc strict de bugetul CNAIR (Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii -n.red.) pe componentă de autostrăzi și drumuri naționale. Pe drumuri naționale am avut 1,6 miliarde anul trecut pentru asfaltări, covoare asfaltice, plombări, reparații, și în acest an estimăm să depășim această valoare. Bani sunt, doar mobilizare, seriozitate, o relație corectă între beneficiar, antreprenorul general și subcontractori, dacă ei sunt plătiți atunci există și stadiu fizic în teren”, a adăugat ministrul Transporturilor.

