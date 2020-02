Legea de funcționare a Jandarmeriei Române a primit aviz pozitiv din partea Comisiei juridice din Senat, printre atribuţiile prevăzute în proiect numărându-se activităţi de prevenire a faptelor antisociale şi de pregătire antiinfracţională a populaţiei şi executarea de mandate de aducere emise de organele judiciare informează Agerpres.



Raportul Comisiei juridice a întrunit 5 voturi "pentru", un vot "împotrivă" şi o abţinere.



Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a părăsit marţi lucrările Comisiei juridice, după ce a solicitat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative şi cererea sa a fost respinsă prin vot.



Iniţiativa legislativă este semnată de 125 de parlamentari, preponderent de la PSD, iar expunerea de motive este semnată de senatorul PSD Viorel Salan, în numele iniţiatorilor.



Potrivit lui Viorel Salan, Comisia de apărare, sesizată tot pe fond, ca şi cea juridică, s-a pronunţat deja asupra acestei propuneri legislative prin raport de admitere, acest act urmând a intra în dezbaterea plenului Senatului. Membri ai Comisiei de apărare au fost prezenţi marţi la şedinţa Comisiei juridice.



Inspectorul general al Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, a subliniat că instituţia pe care o reprezintă nu susţine propunerea legislativă în forma prezentată, pledând pentru "delimitarea clară a competenţelor".



Proiectul care modifică atribuţiile Jandarmeriei Române în materie penală şi contravenţională a fost depus în Parlament în martie 2017 şi respins de Camera Deputaţilor, prim for sesizat, pe 11 decembrie 2017.



"De la intrarea în vigoare a Legii 550/2004 au trecut 11 ani, timp în care evoluţia societăţii a determinat adaptarea Jandarmeriei Române la noile cerinţe ale acesteia atât din punct de vedere organizatoric cât şi în privinţa atribuţiilor, respectiv al competenţelor dobândite în materie penală şi contravenţională", afirmă Viorel Salan în expunerea de motive.



El susţine că "a apărut necesitatea întreprinderii unor noi demersuri în vederea creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor constând în desfăşurarea de către jandarmi a unor activităţi de prevenire a faptelor antisociale şi de pregătire antiinfracţională a populaţiei".



O altă prevedere vizează organizarea în Bucureşti şi Ilfov a unei singure unităţi care să asigure executarea acţiunilor prevăzute de lege.



Noi prevederi stipulate în proiectul de lege stabilesc că jandarmii pot conduce la sediul unităţilor de Jandarmerie sau Poliţie "persoanele care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale a căror identitate nu a putut fi stabilită".



"În cazul nerespectării dispoziţiilor date de jandarm, acesta este îndreptăţit să folosească forţa", se precizează în proiect.



În cazul opririi vehiculelor, jandarmii verifică strict aspecte referitoare la confirmarea sau infirmarea suspiciunii rezonabile cu privire la săvârşirea unei fapte antisociale.



"Personalul Jandarmeriei Române are dreptul de a face percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta de îndată organelor de urmărire penală", se menţionează în expunerea de motive.



Actul normativ creează cadrul legal pentru acordarea unor atribuţii de poliţie judiciară, cu "competenţă limitată la circa 40 de fapte infracţionale", unor categorii de personal din cadrul Jandarmeriei Române, după cum a precizat, marţi, pentru AGERPRES, Viorel Salan.



Propunerea legislativă mai prevede dotarea Jandarmeriei cu mijloace tehnice pentru alungarea sau imobilizarea animalelor în scopul scopul protecţiei vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, dar şi a salvării acestora la nevoie.



Propunerea legislativă va intra în dezbaterea plenului Senatului, for decizional în cazul propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a OUG.20/ 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) si (3) din OUG30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.