LEGENDA continuă: Freddie Mercury trimite, de Crăciun, chiar şi după moarte, cadouri prietenilor săi

De Crăciun trebuie să ne amintim de cei dragi care nu mai sunt printre noi iar regretatul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, a dorit să menţină această tradiţie chiar şi după moartea sa, relatează online ziarul spaniol El Pais, potrivit Agerpres.

Potrivit ziarului britanic Daily Mirror, Freddie Mercury, care a murit în urmă cu 28 de ani de SIDA, continuă să trimită cadouri de Crăciun rudelor şi prietenilor săi.

A fost însuşi solistul Queen cel care a prevăzut în testamentul său o clauză prin care lanţul de magazine londonez Fornum and Mason trebuie să trimită în fiecare an un coş de Crăciun persoanelor aflate pe lista sa.

Unul dintre aceşti prieteni este Elton John, care a mărturisit că Freddy "era plin de dragoste faţă de viaţă şi nu a arătat tristeţe înainte de moarte".

"La o lună după ce s-a stins din viaţă, la 24 noiembrie 1991, am primit un coş cu cadouri şi o felicitare", a povestit Elton John. Pe el era scris: "Dragă Sharon, cred că îţi va plăcea. Cu dragoste, Melina. Crăciun Fericit".

Freddie Mercury comandase acest cadou şi felicitarea, trecând numele pe care cei doi artişti le foloseau când se costumau în 'drag queens'.

"Ne-am gândit că este un gest superb, care se repetă an de an", a declarat ziarului, un purtător de cuvânt al lanţului de magazine britanic.

Costul acestor cadouri este trecut în contul uriaşei moşteniri lăsate de Freddie Mercury şi care continuă să crească datorită difuzării cântecelor sale.

Numele lui Freddie Mercury nu va fi dat uitării niciodată, nici de familia sa nici de fanii săi, care zilele acestea s-au putut bucura de noul videoclip al piesei sale "Thank God It's Christmas", lansat inţial în 1984.

"Thank God It's Christmas" nu a avut un videoclip original, iar lansarea sa în premieră se încadrează în tendinţa prin care trupa Queen vrea să renoveze imaginea unor mari hituri precum "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now", sau "A Kind Of Magic".

