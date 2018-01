Legendarul muzician Eric Clapton se confruntă cu probleme GRAVE de sănătate: 'Mă mir că încă sunt aici...'

Legendarul muzician britanic Eric Clapton, în vârstă de 72 de ani, a declarat într-un interviu că vrea să continue să lucreze, dar este dificil pentru el, pentru că auzul îi este afectat.

Citeşte şi: Atac FĂRĂ PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei în România: ' Sunteţi IPOCRIT şi reprobabil...'

Într-un interviu acordat, marţi, postului BBC Radio 2, Eric Clapton a spus că, nu numai că a devenit dificil pentru el să cânte la chitară, ci şi că suferă de tinitus, o afecţiune care provoacă pierderea auzului.

"Voi continua să lucrez. Voi susţine un concert în Hyde Park (la British Summer Time Festival din Londra, n.r.), în iulie", a spus acesta. "Singurul lucru de care sunt îngrijorat este că îmi voi pierde auzul, sufăr de tinitus. Adică, sper că oamenii vor veni să mă vadă, mai mult decât ca pe o curiozitate. Ştiu că aşa se întâmplă, mă mir că încă sunt aici", a mai declarat Clapton, potrivit wonderwall.com.

Tinitusul reprezinta perceperea anormală a unor zgomote în ureche, iar cel persistent indică, de obicei, prezenţa surdităţii de recepţie de tip senzorial (cohlear). Dacă afecţiunea este severă şi persistentă, poate afecta somnul şi capacitatea de concentrare, ducând la tulburări psihice majore, scrie MEDIAFAX.

Cântăreţul este încă în turneu de promovare a documentarului "Eric Clapton: A Life in 12 Bars", care a fost lansat în noiembrie 2017. Clapton a declarat că încă îi este dificil să vizioneze filmul, având în vedere suişurile şi coborâşurile din viaţa sa, unele incluzând abuzul de alcool şi droguri.

"Cred că este important ca oamenii să vadă că există un final fericit. Este ca un concept de izbăvire. Dacă vei merge să îl vizionezi, fii pregătit pentru o călătorie grea", a adăugat acesta.

Anul trecut, Eric Clapton a spus că suferă de dureri severe din cauza deteriorării sistemului său nervos, o afecţiune care se numeşte neuropatie periferică, din cauza căreia îi este dificil să cânte la chitară.

Eric Clapton este singurul muzician inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame (ca membru al Yardbirds, al Cream, dar şi ca artist solo). Eric Clapton s-a clasat pe locul al patrulea în topul revistei Rolling Stone "100 cei mai buni chitarişti ai tuturor timpurilor". Cu hituri precum "Tears in Heaven", "Wonderful Tonight" şi "Layla," Clapton a obţinut până în prezent 18 premii Grammy. Chitaristul britanic a concertat şi în Bucureşti, în 2010.