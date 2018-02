Legendarul Paul Simon va susţine un turneu de adio

Legenda folk rock-ului american Paul Simon a anunţat luni că-şi va lua adio de la scena artistică la capătul unui ultim turneu, după 50 de ani de carieră, relatează AFP. La 76 de ani, fostul membru al duetului legendar Simon & Garfunkel îşi va începe seria de concerte în Europa şi în America de Nord la 16 mai, la Vancouver, în Canada.

Paul Simon a declarat că s-a gândit mai serios la retragere după decesul unuia dintre chitariştii săi, Vincent N'Guini, în decembrie 2017. "Simt că drumurile şi timpul petrecut departe de soţia şi familia mea îmi afectează plăcerea de a cânta", a spus chitaristul căsătorit cu cântăreaţa folk Edie Brickell. "Mi-ar plăcea să plec spunându-le un mare mulţumesc tuturor celor din toată lumea care au venit să mă vadă cântând în aceşti ultimi 50 de ani", a scris artistul într-un mesaj adresat fanilor săi, conform Agerpres.

Paul Simon va avea ultima sa apariţie pe scenă la 15 iulie, la Londra.

Artistul a afirmat însă că ar putea să continue să cânte după concertul său de adio, dar numai pentru concerte ocazionale în scopul susţinerii unor cauze care sunt importante pentru el, precum protecţia mediului.

Duetul Simon & Garfunkel a cunoscut o serie de succese cu titlurile "Bridge over Troubled Water", "The Sound of Silence" sau chiar "Mrs. Robinson", de pe coloana sonoră a filmului "Absolventul".

În cariera luisa solo, Paul Simon s-a remarcat prin albumul "Graceland" în 1986, la înregistrarea căruia au participat artişti sud-africani.

Cântăreţul, care vorbeşte despre retragere din 2016, a cântat între timp de două ori pe stadionul Forest Hills din Queens, cartierul în care a crescut la New York.

De asemenea, el a cântat pentru convenţia naţională democrată, în Europa şi în SUA în cadrul unei campanii pentru promovarea educaţiei şi cercetării pentru conservarea biodiversităţii.

În mod ciudat, New York-ul nu figurează în programul turneului său de adio, dar Paul Simon va concerta de exemplu în Anvers, în Belgia, la începutul lunii iulie.