Lewis Hamilton a refuzat un rol în filmul Top Gun: Maverick

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a declarat că din cauza programului aglomerat a ratat şansa de a avea un rol în filmul Top Gun: Maverick, relatează espn.co.uk, potrivit news.ro.

“Am vrut să joc în Top Gun, pentru că sunt un mare fan al filmului Top Gun, dar nu am avut deloc timp pentru filmări. Am avut oportunitatea să o fac şi nu am putut să o fac”, a spus Hamilton.

Lewis Hamilton ar vrea totuşi să devină actor, el având chiar şi un impresar. “Vreau să o fac. Am participat la un casting pentru un film în urmă cu ceva timp şi a durat o zi până am învăţat rolul. Am avut o defilare de modă la Paris şi mai aveam patru sau cinci la care urma să merg, aşa că în timpul dintre ele m-am schimbat rapid şi am discutat cu o profesoară de actorie. Am vorbit cu ea vreo 20 de minute şi am trecut rapid peste o parte din rol, iar apoi am mers la o defilare de modă, m-am întors şi am trecut peste altă parte a rolului. Până la finalul zilei trebuia să înregistrez un filmuleţ şi să îl trimit la Los Angeles. A fost foarte ‘cool’. Dar nu am obţinut acel rol. Era un rol important. Cred că nu aveam cum să îl obţin. A ajuns să-l joace cineva precum Kurt Russell. Nu el, cineva care lucrează alături de el”, a explicat pilotul.

Hamilton a subliniat că are un calendar foarte încărcat acum, astfel că nu ar avea timp să se implice într-un film. “Categoric nu am timp pentru filme în acest moment. Mi-ar lua toată iarna, nu aş avea deloc pauză, asta e partea dificilă. Dacă mi-aţi vedea calendarul… este superîncărcat şi încerc să îmi ofer zile de pauză pentru a fi la cel mai bun nivel în F1. La sfârşitul anului tot ce vrei cu adevărat este să te relaxezi. Sunt multe lucruri pe care vreau să le fac: să lucrez la design-ul a ceeva, să fac muzică… dar asta înseamnă timp departe de familie şi de la antrenamente. Întotdeauna trebuie să te concentrezi pe cel mai important lucru, şi anume pe a fi cel mai bun în profesia mea, pentru că asta deschide calea pentru alte lucruri. Dacă nu câştig aici, atunci celelalte devin problematice”, a afirmat el. “Nu ştiu dacă voi fi un bun actor. Nu ştiu dacă voi fi vreodată bun în filme, dar voi încerca”, a mai spus Hamilton.

Filmul Top Gun: Maverick va fi lansat în 2020. Lungmetrajul este regizat de Joe Kosinski după un scenariu scris de Peter Craig, Justin Marks şi Eric Warren Singer. Jerry Bruckheimer, care a fost producător al primului film, a revenit în acest rol alături de Tom Cruise şi David Ellison, CEO Skydance.

Din distribuţie fac parte Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, care joacă rolul fiului lui Goose şi este protejatul lui Maverick, şi Val Kilmer, care revine în rolul Tom „Iceman”.

„Top Gun”, lansat în 1986, a fost un real succes de casă. Cu un buget de producţie de 15 milioane de dolari, filmul a generat încasări de peste 350 de milioane de dolari la nivel global.