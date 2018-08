Lia Olguța Vasilescu vorbește despre SUSPENDAREA lui Klaus Iohannis: 'De ce să nu îl lăsăm să se chinuie? Mai are un an'

Lia Olguța Vasilescu a vorbit, sâmbătă seara, la România TV, despre posibilitatea ca PSD și ALDE să îl suspende pe Klaus Iohannis. Ministrul Muncii e de părere că președintele nu trebuie suspendat, pentru că trebuie lăsat ”să se chinuie”.

”De ce să nu îl lăsăm să se chinuie? Mai are un an. Nouă ne place să îl vedem zilnic pe domnul Iohannis, chiar cu fața aceasta pe care a arătat-o. Astăzi și nu numai astăzi s-a făcut de râs, pentru că după declarațiile penibile că atacă la CCR concediul premierului. Mai are să atace la CCR inclusiv CCR, pentru că a atacat toate legile până acum”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Pe 11 iulie, la Antena 3, Dragnea dădea ca sigură o suspendare a lui Iohannis în această toamnă. "La ora asta nu știu ce ar trebui să se întâmple ca acest demers să se oprească în toamnă. Chiar nu știu! Adică, nu-mi dau seama ce ar putea să facă. Nu este obligatoriu în toamnă, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Am vorbit cu colegii mei în ultima întâlnire de la grup, le-am spus că pot merge în vacanță, dar să aibă tot timpul telefoanele la ei pentru că dacă apare ceva o să ne reîntâlnim în Parlament", a spus Dragnea.

