Lia Olguța Vasilescu, atac INCENDIAR la adresa lui Traian Berbeceanu: Dacă PSD făcea asta era JIHAD

Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu, se implică în războiul dintre Traian Berbeceanu și jurnalistul Victor Ciutacu. Olguța Vasilescu susține că Traian Berbeceanu folosește un limbaj suburban, iar dacă un oficial al PSD ar fi folosit același limbaj, acum era ”jihad”.

Citește și: VIDEO Râzi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților USR la Consiliul General al Capitalei, se prezintă ca 'Mica Sirenă, cam oligofrenă'

”Ce limbaj de "demnitar al statului" are Traian Berbeceanu in disputa cu Victor Ciutacu. Inadmisibil! Daca si-ar fi permis un secretar de stat PSD-ist sa se ia in halul asta de vreun ziarist cred ca ar fi fost jihad. Nimanui din PNL, mai ales celor care sunt invitati permanenti in emisiunea lui Ciutacu, nu i se pare normal sa sanctioneze derapajele suburbane ale insului care a fost si el "penal" acum vreo cativa ani si in a carui aparare a sarit exact presa pe care o ataca acum. Mai mult decat jenant!”, scrie Lia Olguța Vasilescu.