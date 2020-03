Lia Olguța Vasilescu, ironică după anunțul lui Raed Arafat: 'Deci, facem campanie electorala in familie...'

Lia Olguța Vasilescu reacționează după ce secretarul de stat în MAI Raed Arafat a anunțat că evenimentele cu un număr mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise.

'Deci, facem campanie electorala in familie...', scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.

Lia Olguţa Vasilescu a decis să renunţe la postul de deputat din Parlamentul Rom'niei şi să candideze la Primăria Craiovei. Anunţul a fost făcut chiar de fostul ministru al Muncii, pe Facebook.

„Astăzi (joi – n.r.), Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primaria Craiovei. Am fost foarte onorată să constat, în urma sondajului de opinie realizat, că locuitorii oraşului consideră că am fost cel mai bun primar de după Revoluţie şi că un procent foarte mare dintre ei îşi doresc să revin ca primar. Le mulţumesc pentru încredere, at't lor, c't şi colegilor mei, şi îi asigur că, în următorii patru ani, voi depune toate eforturile pentru ca toţi cetăţenii să se regăsească în proiectele primăriei!”, a scris Olguţa Vasilescu pe Facebook.