Liberala Raluca Turcan, mesaj pentru părinți, elevi și profesori la început de an școlar. Într-o postare pe Facebook, Turcan subliniază importanța învățământului în România.

"Dragi părinți, elevi și profesori,

Astăzi începe un nou an școlar. Cu toții ne-am fi dorit ca în anul Centenar să existe în toate școlile condiții decente de studiu, fiecare elev să aibă pe bănci manuale și rechizite, clasele să nu mai fie înghesuite sau comasate, iar profesorii să aibă tot sprijinul autorităților pentru a face performanță. Din păcate, statul a greșit mult în acest domeniu. Nu a reușit să asigure, în ultimele trei decenii, condiții onorabile în școli pentru a oferi un învățământ de calitate și nediscriminatoriu pentru fiecare copil din această țară.

Cred cu tărie că fiecare dintre noi putem face ca aceste condiții să se îmbunătățească în școlile din comunitățile noastre. Acolo unde statul și-a arătat incompetența sau neputința, noi putem pune umărul și să oferim noii generații un drum mai lin în viață. Acolo unde întâlnim un copil care este pe cale să abandoneze școala să-l ajutăm să meargă la școală. Uneori, are nevoie de atât de puțin, poate doar de un sfat, dar acel puțin să cântărească foarte mult în viața lui.

Vă îndemn să aveți încredere în școală. Avem profesori foarte buni. Copii foarte talentați. Au nevoie doar să le acordăm sprijin și încredere în momentele grele.

În calitate de parlamentar m-am luptat și mă voi lupta pentru ca fiecare copil să meargă la școală. Pentru a descuraja abandonul școlar am inițiat și susținut două proiecte extrem de importante. Unul este de generalizare a programului ”Școală după Școală” prin care fiecare elev să primească un tichet educațional pentru a opta pentru ”After-School”. Al doilea proiect este pentru ”Alimentație sănătoasă în școli”, prin care să fie înlocuit programul ”Cornul și Laptele” cu o masă diversificată, poate chiar caldă acolo unde vor fi condiții. În plus, voi continua să lupt pentru ca ”Masteratul Didactic” să fie funcțional. Școala are nevoie de profesori tineri bine pregătiți, iar o ”școală pentru dascăli” este necesară mai mult ca oricând. Sunt un sprijinitor constant al oricărui demers care să susțină integritatea, calitatea și competiția în școala românească.

Dragii mei,

Vă doresc să aveți un nou an școlar pe măsura așteptărilor și viselor fiecăruia. România poate fi prosperă doar dacă va avea un sistem de educație foarte bun. Școala este cea mai bună investiție în viitorul copiilor noștri. Să nu irosim această șansă!", scrie Raluca Turcan pe Facebook.