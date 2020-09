Liberalii ar urma să câștige Prahova (sondaj)

Într-un sondaj recent realizat de Novel Research, candidatul Alianţei PNL – USR – PLUS la preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova, senatorul liberal Iulian Dumitrescu, este creditat cu 61,7% din intenţiile de vot. De partea cealaltă, PSD-istul Bogdan Toader, preşedintele CJ în funcţie, ar obţine doar 25,8% din sufragii. Cătălina Bozianu (PMP) se plasează pe locul trei cu 6,1%, fiind urmată de Ioniţă Dan Aurel (PER) cu 3,8% şi Baciu Narcis Cătălin (ALDE) cu 2,6%.

Distanţa uriaşă se păstrează şi la intenţia de vot pentru lista de consilieri judeţeni. Astfel, Alianţa PNL – USR – PLUS este creditată cu 60,6%, în timp ce Alianţa pentru Prahova (PSD – PPUSL – ProRomânia) ar obţine doar 21,2% din voturi. PMP ocupă ultimul loc pe podium cu 6,4% din intenţiile de vot.

În ceea ce priveşte Ploieştiul, acesta ar urma să fie adjudecat de Andrei Volosevici (PNL) cu 67,4%, fiind urmat de USR-istul Răzvan Enescu cu 13,6%. Candidatul Alianţei pentru Prahova (PSD – PPUSL – ProRomânia), viceprimarul Cristian Ganea, ocupă abia locul trei cu 9,8% din sufragii. Acesta este urmat de Emil Calotă (ALDE), fost primar al oraşului, cu 3,6%.

Dacă rezultatele sondajului sunt confirmate pe 27 septembrie, PNL ar smulge judeţul Prahova de sub dominaţia PSD, urmând să aibă atât preşedintele Consiliului Judeţean, cât şi primarul Ploieştiului.

Casa de sondare estimează însă o prezenţă destul de mică la vot, de aproape 41% din numărul celor înscrişi pe listele electorale

Sondajul a fost realizat la comanda PNL în perioada 11 – 14 septembrie, având o marjă de eroare de 3,4%.