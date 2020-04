Liberalii au devenit 'mari fani' ai lui Liviu Dragnea: îi promovează un proiect de suflet

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat într-un comunicat că a intensificat controalele din pădure, de pe drumurile forestiere sau din şantierele de exploatare, iar joi va fi votată în Parlament o propunere legislativă privind interzicerea exportului de buştean, anunță news.ro.

În 2019, Liviu Dragnea a depus, miercuri, în Parlament, un proiect de lege privind „gestionarea durabilă a pădurilor”. Acesta interzicea exportul de bușteni și urmărea ca lemnul să fie prelucrat în România.

Ministrul Costel Alexe a susţinut miercuri o videoconferinţă cu comisarul european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius. În cadrul întrevederii bilaterale, cei doi oficiali au discutat despre fişa de parcurs a autorităţilor române pentru închiderea procedurii de infringement declanşată de Comisia Europeană pentru tăierile ilegale de lemn. În plus, comisarul europenan Sinkevičius a dorit să afle dacă există întârzieri în adoptarea măsurilor asumate prin scrisoarea de răspuns a României, în contextul epidemiei de Covid-19.

Citește și: Lovitură pentru Orban! E chemat să dea raportul în fața Senatului

”Sunt optimist că vom reuşi să respectăm toate termenele. Înregistrăm progrese importante faţă de ultima întâlnire pe care am avut-o la jumătatea lunii februarie, la Bruxelles. Chiar mâine, în Parlamentul României, va fi votată o propunere legislativă privind interzicerea exportului de buştean, iar Ministerul Mediului susţine această iniţiativă şi eu, în calitate de parlamentar, o voi vota. Totodată, am reuşit să avansăm foarte mult cu dezvoltarea sistemului informatic de urmărire a trasabilităţii lemnului - SUMAL, cu toate funcţiile noi pe care le-am mai discutat: monitorizare prin GPS în timp real, imagini satelitare, Săptămâna trecută am reuşit să deblocăm o parte dintre funcţiile portalului web Inspectorul Pădurii, care fuseseră blocate, în mod inexplicabil, de fosta guvernare. Chiar dacă lucrăm la noua versiune, cu mult mai multe funcţii - monitorizare prin satelit, coordonate GPS în timp real, încărcarea de fotografii cu transportul la momentul emiterii avizului şi multe altele - am considerat că, până la sfârşitul lunii iunie, când vom implementa noul portal, cel vechi trebuie să funcţioneze la capacitate maximă. încărcarea de fotografii la momentul emiterii avizului de transport şi multe altele", a declarat ministrul român al Mediului.