Liberalii invită PSD să facă Guvernul!

Deputatul PNL Florin Roman și deputatul PNL Cristian Băcanu au declarat marți, la Antena 3, că așteaptă ca noua majoritate din Parlament care a demis Guvernul Cîțu cu 281 de voturi să propună formarea unui Guvern PSD - USR - AUR.

„Avem o majoritate constituita azi, 281 parlamentari PSD - USR - AUR. Noi cand am dat jos Guvernul Dancila am venit si am spus ca vrem sa instalam un Guvern liberal, ceea ce am facut. Acum prima optiune este a noii majoritati constituite si exista doar doua scenarii posibile: o majoritate in jurul PNL care e cel mai mare partid de dreapta sau o majoritate in jurul PSD care e cel mai mare partid de stanga”, a declarat Florin Roman.

„Să facă PSD, USR și AUR Guvernul dacă l-au dat jos”, a spus și Cristian Băcanu.