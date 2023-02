Lider județean PNL, despre supraimpozitarea contractelor part-time: 'Este total eronat raţionamentul PSD, este scandalos!'

Preşedintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, afirmă joi că eliminarea supraimpozitării contractelor part-time este o prioritate pentru PNL, pentru că această măsură fiscală este 'profund inechitabilă şi nedreaptă pentru foarte mulţi români', conform unui comunicat de presă, informează Agerpres.

"Parlamentarii PNL au depus o iniţiativă legislativă prin care se doreşte eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, o măsură care a fost introdusă la propunerea ministrului de finanţe al PSD, asta după ce PNL o eliminase în 2019 tocmai pentru că şi-a arătat ineficienţa. Consider, aşadar, că este necesar să corectăm Codul Fiscal, astfel încât să eliminăm această măsură fiscală profund inechitabilă şi nedreaptă pentru foarte mulţi români. Românii trebuie încurajaţi să muncească şi să aducă plusvaloare economiei româneşti, nicidecum să îi descurajăm prin suprataxare! Prin proiectul PNL se prevede, astfel, ca baza de calcul a impozitării să fie raportată la venitul efectiv realizat şi nu la nivelul salariului minim brut pe economie, pentru că nu poţi datora taxe la stat pentru venituri pe care nu le-ai realizat, de fapt", a declarat Popa.

S-a obținut efectul contrar

Parlamentarul a precizat că, prin introducerea suprataxării contractelor part-time, a fost obţinut un efect contrar, respectiv "pierderea de locuri de muncă şi adâncirea dificultăţilor economice pentru mii de familii din România".

"Înţeleg raţionamentul social-democrat de a creşte veniturile bugetare, însă consider că se pot identifica alte soluţii în acest sens, fără a pune o povară suplimentară tocmai pe cei mai nevoiaşi dintre români. Plus că, prin introducerea suprataxării, s-a obţinut efectul contrar prin pierderea de locuri de muncă şi adâncirea dificultăţilor economice pentru mii de familii din România. Ministerul de Finanţe ar trebui să ştie că are şi alte pârghii la îndemână pentru a combate munca la negru şi că nu e nevoie de menţinerea suprataxării oamenilor care muncesc legal pentru a rezolva această problemă! Este total eronat raţionamentul PSD, pentru că efectele negative produse de această măsură, în trecut, iată că s-au repetat, aşa cum PNL a avertizat de nenumărate ori că se va întâmpla. Pentru un cetăţean care vrea să-şi suplimenteze veniturile sau un student care vrea să lucreze în timpul liber 2-4 ore pe zi, pentru a se putea întreţine, este scandalos să fie plătite taxe cât pentru un angajat care prestează o normă întreagă", a spus Popa.

Alexandru Popa a mai menţionat că parlamentarii PNL "şi-au luat angajamentul de a se bate cu toate forţele în comisii şi din plen, pentru a aduce voturile necesare adoptării cât mai rapide a acestui proiect mult aşteptat de mediul de afaceri şi de români" şi că este încrezător că "lucrurile vor reveni la normalitate cât mai curând".