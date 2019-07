Liderii PNL sar la gâtul USR-istului care l-a atacat pe Klaus Iohannis: Urma Moga 2 la Interne / Fostul avocat al lui Mazăre să-și verifice colegii

Un vicepreședinte PNL și alt membru din conducerea centrală a liberalilor l-a criticat miercuri pe deputatul USR care l-a atacat pe Klaus Iohannis că a acceptat miniștrii propuși de PSD.

„Am văzut astăzi cu surprindere, trebuie să recunosc, că fostul avocat al lui Radu Mazăre emite judecăți de valoare la adresa Președintelui României vizavi de atribuțiile constituționale pe care domnia sa le are. Se pare că nu mai există limite ale bunului simț atunci când devii persoană publică, dar mai bine domnul Stelian Ion ar monitoriza contractele cu statul ale colegilor domniei sale, care se pare că sunt destul de consistente din punct de vedere valoric! Zic și eu!”, a scris pe Facebook vicepreședintele PNL Gigel Știrbu.

„Vor fi tot felul de atacuri la Presedinte in logica campaniei. USR si-a anuntat un candidat propriu si atunci genul asta de mustrari pe care partidele, adversarii PNL le vor face, vor fi tot mai dese si sunt convins ca ne vom obisnui cu ele. Se fac tot felul de speculatii incorecte, nu ma asteptam ca tocmai de la Stelian Ion sa vina. Eu l-am aparat cand unii ziceau ca a fost avocatul lui Mazare. Speculatia incorecta aici e ca nu presedintele propune si nu ii numeste, asta apartine partidului care are majoritate. Daca refuza, venea alt Moga. PSD e plins de oameni ca Dancila si Moga. Sigur urma Moga 2 la Interne”, a zis si deputatul Dan Vilceanu, membru in conducerea centrală PNL.

