Liderii USR-PLUS ies în 'haită' să-l atace pe Cîţu - O senatoare îl acuză pe premier că ia decizii fără coerenţă şi s-a înconjurat de lichele

Criticile lui Florin Cîţu la adresa lui Vlad Voiculescu stârnesc în continuare reacţii de revoltă din partea USR-PLUS. După Ionuţ Moşteanu şi Liviu Iolu, este rândul senatoarei Simona Spătaru, fost candidat USR-PLUS (susţinută şi de PNL) la Primăria Sectorului 4, să lanseze acuzaţii la adresa premierului. Aceasta îl acuză pe Cîţu că nu taxează adevărata incorenţă decizională şi nu înlătură oamenii lipsiţi de profesionalism din jurul lui.

"D-le premier Florin Cîţu,

Nu a trecut deloc mult timp de când, în Parlamentul României, votând guvernul pe care-l conduceți, am crezut cu inima și rațiunea că principiile enumerate de dvs azi pe FB, transparență, profesionalism și coerență sunt acele valori care vă ghidează cu adevărat activitatea.

Priviți atent în jurul dvs și observați unde sunt cei care NU acționează transparent, unde sunt cei care NU au fost schimbați cu oameni profesioniști și de asemenea unde NU există coerență în decizii.

Probabil (sigur) nu e ușor să fii prim-ministru.

Dar sigur e și mai greu să fii ACEL prim-ministru care își asumă ( cu toate riscurile) adevăratele reforme în statul român, îndepărtarea lichelelor și păstrarea oamenilor buni care au oprit robinetul mafiei din sistemul de sănătate.

Cu considerație și încă cu multă speranță,

Senator, Simona Spătaru

Ps: daca aveți puțin timp urmăriți măcar emisiunea de azi, ROMANIA, TE IUBESC! cu un episod special despre cei care, anul trecut, în plină pandemie, își umflau geamantanele cu bani de pe urma achizitiilor din spitale", scrie Simona Spătaru pe Facebook.

Premierul Florin Cîțu a revenit, duminică seara, cu un nou mesaj despre Spitalul Foișor, precizând că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România.

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, este mesajul postat pe Facebook de Florin Cîțu.