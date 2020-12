Liderul liberalilor braşoveni, Adrian Veştea: 'Mi-am exercitat dreptul de vot şi recomand fiecărui braşovean s-o facă'

Liderul liberalilor braşoveni, Adrian Veştea, preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat cu convingerea că, începând de luni, "România va avea o altă şansă, un alt guvern", potrivit AGERPRES.

"Am făcut ce trebuia, mi-am exercitat dreptul de vot şi recomand fiecărui braşovean s-o facă. statul este creat similar unui mecanism de ceas şi, dacă una dintre rotiţe nu se mişcă aşa cum trebuie, nu mai poate da ora exactă şi lucrul acesta s-a văzut în ultimii ani, când majoritatea parlamentară a fost alta şi noi, cei din autorităţile administraţiei publice locale nu am putut lua, întotdeauna, măsurile necesare. Am votat pentru certitudine, pentru cei care au demonstrat că sunt în măsură să implementeze proiecte şi am toată convingerea că, începând de mâine, România va avea o cu totul altă şansă şi un alt guvern, vom avea o perspectivă mai bună", a afirmat Veştea.

Liderul PNL Braşov şi-a exercitat dreptul de vot la Liceul "Aprily Lajos" din Braşov, fiind însoţit de viceprimarul liberal al municipiului Braşov, Sebastian Rusu.