Liderul liberalilor din Capitală vrea mai multe femei în conducerea PNL: 'Politica este extrem de masculinizată'

În PNL femeile nu trebuie să ajungă doar ca simpli membri, ci și în funcții de conducere, spune Ciprian Ciucu, liderul liberalilor din Capitală. El afirmă că „politica este extrem de masculinizată”.

„Voi fi impopular în rândul colegilor bărbați, pentru că-mi asum frontal această temă despre încurajarea femeilor în politică. Dar nu-mi este frică de subiect”, și-a început discursul Ciprian Ciucu, președintele PNL București, la dezbaterea „Cum deschidem drumul femeilor în politică?”

El a recunoscut faptul că partidul are o problemă la nivel de reprezentare în ceea ce privește cota de gen și că trebuie dat un semnal ferm pentru deschiderea drumului doamnelor în politică.

„Au fost discuții în ultimul an. Ele nu au trecut neobservate de noi. Am discutat cu conducerea partidului și am ajuns cu toții la concluzia că trebuie să dăm un mesaj ferm pentru a deschide mult mai mult drumul doamnelor în politică. În acest moment, politica este extrem de masculinizată, iar jumătate din societatea noastră nu este reprezentată. Ponderea de gen este de 49% la 51% în favoarea femeilor. Astfel că în toate domeniile trebuie cumva să echilibrăm. Anul acesta, au fost foarte multe știri că la vârful PNL sunt mai degrabă bărbați și nu este o situație în care să mă simt confortabil și nici organizația PNL București pe care o conduc. De aceea, am și decis să luăm foarte în serios acest subiect și să reiterăm faptul că în PNL femeile nu trebuie să ajungă doar ca simpli membri, ci și în funcții de conducere”, afirmă Ciucu.

Ciucu apreciază că situația poate fi corectată prin cote, atunci când se fac listele pentru alegeri.

„Această chestiune trebuie pusă în practică prin cote și nu-mi este frică să spun acest lucru. Când ai o problemă, când jumătate din populație este exclusă sau nu participă într-un proces, trebuie să vii cu astfel de politici afirmative. Ca președinte al PNL București susțin că partidul trebuie să aibă cote pentru pozițiile la care doamnele candidează alături de domni, fie că este vorba de Parlament sau de consilii locale. Trebuie să comunic ferm că este loc pentru femei în politică. Nimeni nu și-a propus să elimine doamnele din vârful partidului", a mai transmis Ciprian Ciucu.

Liberalii arată că, prin senatoarea Alina Gorghiu, au inițiat un proiect legislativ care prevede ca listele partidelor pentru Senat și Camera Deputaților să fie întocmite astfel ca măcar 33% dintre candidați să fie femei, cu excepția cazurilor în care partidul este mic și lista are mai puțin de trei candidați.