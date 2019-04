Lista COMPLETĂ - Ce programe speciale au pregătit TOATE televiziunile din România de Paști

Slujba de Înviere, transmisă în direct de la Catedrala Patriarhală de Televiziunea publică şi de Pro TV, filmul "Iisus din Nazareth", în regia lui Franco Zeffirelli, ediţii speciale ale emisiunilor "Acces Direct", la Antena 1, şi "Teo Show", la Kanal D, meciuri din campionatul Premier League, pe Eurosport, sunt doar câteva dintre programele pregătite de televiziuni în perioada 27 aprilie - 1 mai, conform News.ro.

TVR 1

Ediţii speciale "Universul credinţei", documentare în premieră filmate la Ierusalim, precum şi Slujba de Înviere a Domnului - în transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, sâmbătă, sunt câteva dintre programele pe care TVR 1 le-a pregătit în Săptămâna Mare.

Televiziunea publică a anunţat şi spectacole şi concerte inedite: "Lăutarii, altfel" (duminică, 28 aprilie, ora 21.10) şi Bere Gratis, concert anivesar 20 de ani - (luni, 29 aprilie, ora 23.30). De asemenea, au fost incluse în program animaţii pentru copii, filme cu tematică religioasă şi filme de aventură.

Duminică, 28 aprilie, de la 10.15 este programat filmul de animaţie "Planeta comorilor" (Treasure Planet - SUA, 2002), adaptare SF a romanului "Insula comorilor", de Robert Louis Stevenson, în care vocile sunt ale actorilor Joseph Gordon-Levitt şi Emma Thompson. Tot duminică, de la 18.15, va fi difuzat filmul de aventuri "Călătoria marelui elefant" (Against The Wild: The Great Elephant Adventure - Canada, Africa de Sud, 2018), povestea prieteniei neaşteptate dintre un băiat care se rătăceşte în junglă şi un elefant uriaş şi blând.

Copiii vor putea viziona şi animaţiile: "Atlantida, imperiul dispărut", voci: Michael J. Fox, Leonard Nimoy (luni, de la ora 18.15); "Reciful: Lupta lui Pi", voci: Freddie Prinze Jr., John Rhys-Davies, Rob Schneider (marţi, 30 aprilie, de la ora 11.00) şi "Reciful 2: ameninţarea rechinilor", voci: Drake Bell, Rob Schneider (miercuri, 1 mai, de la ora 11.00).

TVR 2

Sâmbătă, de la ora 10.00, pe TVR 2 va fi difuzată emisiunea "Mic dejun cu un campion", cu Daniela Zeca Buzura şi invitatul Vasile Gavrilă, preot şi profesor de teologie. De asemenea, vor fi ediţii speciale ale emisiunilor "Ferma" (ora 9.00), "Pescar hoinar" (ora 10.00) şi "Natură şi aventură" (ora 10.30).

Sâmbătă şi duminică, de la ora 12.00, este programată emisiunea "Descălecaţi în Carpaţi" despre Karpatia Horse Show, eveniment găzduit de fostele domenii cantacuzineşti de la Floreşti. De la ora 12.30, "Sănătate cu de toate" va fi un program transmis din Drăgoiasa, Suceava.

Duminică, de la ora 15.00, telespectatorii vor vedea emisiunea "Drag de România mea". Printre invitaţii lui Paul Surugiu-Fuego se numără Irina Loghin, Benone Sinulescu Floarea Calotă, Ovidiu Komornik, Elena Gheorghe, Maria Dragomiroiu, Taraful Cleante şi Diana Matei. Mielul de Paşte îl va aduce Nae Alexandru, actorul Teatrului Constantin Tănase. De la ora 17.00 este programată o ediţie specială "D’ale lu’ Mitică".

Duminică, publicul va putea alege să vadă trei producţii româneşti: "Un surâs în plină vară" (de la ora 13.10), cu Sebastian Papaiani, Florina Luican şi Draga Olteanu Matei; "Astă seară dansăm în familie" (de la ora 20.10), cu Dem Rădulescu, Sebastian Papaiani şi Stela Popescu, şi "Belea mare în Miami" (SUA, 2002), ora 22.10, cu Tim Allen şi Renee Russo în rolurile principale.

TVR 3

Sâmbătă, de la ora 20.00, este programat un concert aniversar Grigore Leşe. Duminică, de la ora 14.00, va fi o ediţie specială cu recitalurile susţinute pe scena Festivalului Ion Albeşteanu de Cătălina Anton, Nicoleta Rădinciuc Vlad, Viorica Macovei, Marius Ciprian Pop. Acompaniază Orchestra Doina Bărăganului, dirijor prof. dr. Cristian Obrejan. Emisiunea "De Paşte…acasă", prezentată de Felicia Stoian şi Tiberiu Ceia, va începe la ora 15.30. De la ora 20.00, este programat concertul Vali Boghean Band - "Reîntoarcere".

Luni, marţi, miercuri, de la ora 23.30, este programat festivalul Open Air Blues Festival Brezoi, cu concerte Blues, Blues-Rock, Jazz, Fusion, Funk.

Miercuri, de la ora 20.00, sunt programate secvenţe din opera "La Traviata", de Giuseppe Verdi, puse în scenă de regizorul Kurthy, iar de la ora 21.15, este programată opera "La Sonnambula".

Pro TV

Sâmbătă, de la ora 23.50, Pro TV va transmite în direct Slujba de Înviere. Alex Dima, corespondent special Ştirile PRO TV, se va afla la Mănăstirea Antim din Bucureşti, locul de unde va fi difuzată procesiunea. "Este o bucurie pentru noi să le aducem în case vestea că Hristos a înviat celor care din diferite motive nu reuşesc să ajungă la slujbă în noaptea Învierii. Pentru creştinii ortodocşi este cea mai importantă noapte din an şi de fiecare dată transmitem cu emoţie acest moment în care vedem cel mai bine ce înseamnă să trăieşti în comuniune şi în comunitate. Vom lua lumină împreună şi ne vom bucura!", a spus Alex Dima.

Trei filme istorice despre Dumnezeu şi sacrificiul suprem au fost incluse în program. În Sâmbăta Mare, "Fiul lui Dumnezeu" (ora 10.00) spune povestea întregii vieţi a lui Iisus, de la naştere, până la maturitate, crucificare şi înviere. De la ora 20.00, "Misterul înălţării" aduce povestea biblică a Învierii, văzută prin ochii unui necredincios, iar "Noe" spune clasica legendă a lui Noe, cu Russell Crowe în rol principal, de la ora 22.00. Duminică, telespectatorii vor urmări filme de sărbătoare pentru întreaga familie: „Ferma lebedelor” (ora 09.45), "Herbie, maşinuţa buclucaşă” (ora 11.45), "În căutarea fericirii" (ora 13.45) şi "G-Force: Salvatorii planetei" (ora 16.15). Iar luni, "Vorbeşte lumea" şi "La Măruţă" continuă sărbătoarea cu ediţii speciale.

Antena 1

De Paşte, grila de programe la Antena 1 cuprinde filme, reluări ale emisiunilor "Scena Misterelor", "Asia Express" şi "Insula Iubirii" şi ediţii speciale ale emisiunilor "Neatza cu Răzvan şi Dani" şi "Acces Direct".

Sâmbătă, de la ora 20.00, vor putea fi urmărite ultimele două părţi din filmul "Iisus din Nazareth" (1979), în regia lui Franco Zeffirelli.

Telespectatorii vor vedea două ediţii “Insula iubirii”: reluarea primului episod în ziua de Paşte (de la ora 23.00) şi episodul doi, luni de la ora 20.00.

Duminică, Antena 1 va difuza al doilea episod al serialului de comedie "Liber ca pasărea cerului", la ora 20.00, iar de la ora 21.00, este programat filmul "Baywatch", inspirat din serialul cu acelaşi nume.

Luni, de la ora 08.00, va fi o ediţie specială de "Neaţa cu Răzvan şi Dani", la care vor fi invitaţi Anda Adam, Elena Gheorghe, Mandinga şi Richy B. De la ora 17.00, la "Acces Direct", prezentată de Cristina Cioran, vor fi invitaţi actorii de comedie Vasile Muraru şi Valentina Fătu. Seara, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza un nou episod din "Temptation Island - Insula Iubirii".

Discovery Channel, TLC, Travel Channel şi Eurosport

Perioada sărbătorilor de Paşte şi 1 mai aduce noutăţi în grila de programe a Discovery Channel, TLC, Travel Channel şi Eurosport. Spectatorii se vor bucura de noi episoade ale unor serii emblematice, fie că este vorba de emisiuni de supravieţuire în condiţii extreme ("Indigenii din Alaska", luni, ora 21.00), aventură ("Goana după aur", marţi, ora 21.00), turbo ("Motociclete americane", miercuri, ora 22.00), istorie ("Marii papi ai lumii" - duminică, ora 21.00), relaţii ("Rochia perfectă sau 90 de zile până la nuntă: Fericiţi până la adânci bătrâneţi?", duminică, ora 21.00) sau mister ("Mistere la muzeu", miercuri, ora 22.00). Tot în această perioadă, fanii sportului se pot bucura de unele dintre cele mai importante competiţii sportive, precum Premier League, Campionatul Mondial de Snooker şi Ciclism: Liege-Bastogne-Liege.

Pe Eurosport, vor fi difuzate în direct cele mai apreciate şi importante competiţii ale primăverii, pe platformele Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2 şi Eurosport Player, serviciul Eurosport în direct şi la cerere disponibil pe orice dispozitiv), printre care: Premier League, cea mai mare competiţie sportivă a Angliei, pentru care Eurosport deţine în România drepturile TV şi digitale exclusive până în 2022. În fiecare meci, jucători de talie mondială, de la cele mai mai titrate cluburi din lume, luptă pe teren pentru titlul cel mare. Principalele meciuri din campionatul Premier League în perioada Paştelui sunt: sâmbătă, 27 aprilie, de la ora 14.30 - Tottenham - West Ham şi de la ora 17.00 - Watford - Wolverhampton. De la ora 19.30, telespectatorii vor urmări meciul Brighton & Hove Albion - Newcastle.

Luni, 29 aprilie, de la ora 22.00 este programat meciul Leicester - Arsenal.

Film Now

În Duminica Paştelui, de la ora 20.00, Film Now aduce telespectatorilor unul dintre filmele premiate în cadrul Galei Premiilor Oscar 2019, producţia inspirată de benzile desenate cu acelaşi nume "Black Panther" ("Pantera Neagră"). În aceeaşi seară, de la ora 22.00, postul va difuza un film inspirat de un incident aviatic real, "Sully: Miracolul de pe Râul Hudson", cu Tom Hanks în rolul principal şi în regia lui Clint Eastwood.

Pe 29 şi 30 aprilie, de la ora 17.40, emisiunea "Ca-n filme" prezintă ediţii speciale dedicate regizorului Andrei Tarkovski, recunoscut pentru perspectiva profund creştină asupra artei, luni, iar marţi, actorilor care au interpretat rolul lui Isus.

Povestea lui Iisus a devenit una dintre cele mai provocatoare teme ale cinematografiei. Peste 50 de producţii s-au inspirat din Noul Testament.

B1

Postul de televiziune B1 va difuza duminică, de la ora 16.00, şi luni, de la ora 19.00, documentarul "Secretele Catedralei Notre-Dame". Filmul "Poziţia copilului", regizat de Călin Peter Netzer şi produs de Ada Solomon, care a câştigat trofeul Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin 2013, va fi difuzat duminică, de la ora 21.00.

Kanal D

Kanal D are în program, sâmbătă, de la ora 20.00, o ediţie "Exatlon", dar şi o ediţie specială de Paşte a emisiunii "Bravo, ai stil!", unde concurentele au ca temă sărbătoarea Paştelui. Duminică, de la ora 17.30, va fi difuzat un reportaj despre locurile preferate de turişti la "Asta-i România". Luni, de la ora 15.00, este programată o ediţie specială a programului "Teo Show", de la ora 17.00 - "Puterea Dragostei", şi de la ora 20.00 - "Preţul Fericirii".