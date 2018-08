Liviu Dragnea a făcut spectacol la Antena 3: Mesaj pentru Klaus Iohannis: JOHANNIS M_ _ _ E - FOTO

Liviu Dragnea a fost invitat, duminică seara, la Antena 3, unde a vorbit despre Klaus Iohannis și atacurile președintelui la adresa sa, a PSD și a Guvernului din timpul Consiliului Național al PNL.

La finalul emisiunii, după mia bine de 130 de minute, Dragnea i-a transmis și un mesaj lui Klaus Iohannis, pe care îl puteți vedea în pozele de mai jos. Liderul PSD a scris pe un flipchart, cu o cariocă roșie, cu majuscule, ce crede despre rivalul său politic.

"Iohannis M...E - Păi de ce săriți așa? Iohannis minte! Păi la ce v-ați gândit, nu cred că v-ați gândit la ce s-a gândit el. Eu am arătat că domnul Iohannis minte. Este un fel de Pinochio ca să spunem așa", a declarat Liviu Dragnea, fiind întrebat ce a vrut să transmită cu mesajul "Iohannis M...E".

.