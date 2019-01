Liviu Dragnea acuză puciuri împotriva coaliției: PIB-ul și veniturile bugetare ar fi putut fi cu 10% mai mari / FOTO

Președintele PSD Liviu Dragnea a indicat, într-un dialog cu fanii săi de pe Facebook, că PIB-ul și veniturile bugetare ale României ar fi fost mai mari cu peste 10% dacă unele instituții nu ar fi urmărit „destabilizarea” coaliției de guvernare.

Dragnea a scris, duminică, pe pagina sa de socializare, că PIB-ul României a înregistrat în anul 2018 o creştere de 25% faţă de 2016, anul guvernării tehnocrate, în timp ce veniturile bugetare din anul 2018 au crescut cu 32% față de anul 2016. „Sunt cele mai mari creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!”, a menționat liderul PSD.

Postarea a strâns aproape 2.300 de comentarii în mai puțin de 24 de ore, în discuție intervenind și liderul PSD.

Liviu Dragnea a adăugat, la secțiunea de comentarii, că ar fi putut exista o creștere și mai mare dacă toate instituțiile statului ar fi urmărit interesul României. De asemenea, liderul PSD i-a spus unui utilizator de Facebook că și-ar dori ca BNR să pună pe primul loc bunăstarea românilor.

Dragnea mai afirmă că PSD își propune ca până la sfarsitul anului 2020 nivelul de trai al românilor sa ajunga pana la 68-70% din media Uniunii Europene.

Ce le-a spus Dragnea comentatorilor de pe Facebook:

Comentariu: „Felicitari pentru program domnule Dragnea!! Ar fi fost mult mai mare PIB -ul României dacã actuala coaliţie ar fi fost mult mai determinatã. Nu ştiu de ce umbalaţi cu mãnuşi, cãnd noi aşteptãm mai mare determinare. Aţi avut realizãri incontestabile ;nu trebuie sã uitaţi cã cel mai mare adversar pentru voi (şi pentru speranţele noastre) e timpul!!! E un motiv mãrunt preşedenţia UE pentru a nu-l suspenda şi acuza pe infractorul klauSS!!!!”

Răspunsul lui Liviu Dragnea: „Aveti dreptate! Atat PIB-ul cat si veniturile bugetare ar fi putut fi cu cel putin 10% mai mari daca toate institutiile statului ar fi urmarit interesul Romaniei si nu destabilizarea actualei coalitii”

Comentariu: „Si cand o sa reusim sa stopam exportu asta de tineri din romania ? Este asa de bine in Romania ca au mai ramas doar parinti nostri !”

Răspunsul lui Liviu Dragnea: „In momentul in care nivelul de trai va fi mai apropiat de media Uniunii Europene. In 2016 acesta a fost de 58% din media Uniunii Europene, iar noi am reusit sa il crestem la 63% in 2018. Ne propunem ca pana la sfarsitul anului 2020 acesta sa ajunga pana la 68-70%”.

Comentariu: „Toate masurile bune sunt anulate de cresterea exagerata a cursului de schimb, a ROBOR-ului, etc. Cum e posibil ca bulgarii sa aiba din 2007 acelasi curs de schimb, adica 1 EUR=2 Leva iar la noi sa fie hotia asta a bancilor? Stiu, multi or sa spuna ca bulgarii nu il au pe Isarescu, ok, dar PSD ce masuri economico-financiare ia sa contracareze asta? De plansete si vaiete m-am cam saturat...”

Răspunsul lui Liviu Dragnea: „Buna seara! Bulgarii au luat masura sa lege cursul leva de euro (adica sa ramana fix) cu acordul Bancii Nationale, in timp ce BNR nu. Noi nu putem sa contracaram deciziile BNR. O prima masura referitoare la ROBOR a fost luata prin ordonanta 114, iar in ceea ce priveste cursul, acesta va reveni in parametrii normali. Sigur ca mi-as fi dorit ca si Banca Nationala sa ne sprijine si sa puna pe primul plan bunastarea romanilor”

Comentariu: „Domnule Liviu DRAGNEA daca cu adevărat sunteti dumneavoastră și vreți să răspundeți la o intrebare: - De ce lăsați pensionarii ieșiți la pensie la vârsta de 48 -50 si 53 de ani cu pensii de minim 4000 lei sa se angajeze din nou la stat și să ocupe locurile de muncă ale tinerilor? Dacă este adresa dumneavoastră vă rog frumos în numele românilor cinstiți și harnici să ne răspundeți. Știm că nu veți răspunde, dar totusi așteptăm..Cu stimă domnule Liviu DRAGNEA”

Răspunsul lui Liviu Dragnea: „Buna seara! Noi am dorit sa reglementam cumulul pensiei cu salariul de la stat, insa exista o decizie a Curtii Constitutionale care nu ne permite aceasta reglementare”