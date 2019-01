Tensiunile din PSD răbufnesc în Guvern. Negoiță, către Dăncilă: Este iresponsabilă blocarea primăriilor

Președintele Asociației Municipiilor din România, vicepreședintele PSD Robert Negoiță, a declarat luni, la Realitatea TV, că reprezentanții asociației vor avea, marți, la Palatul Victoria, de la ora 15.00, o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

„Sa fie reparata marea eroare de anul trecut cand au fost luati banii municipiilor si nu poate sa mai persiste aceasta situatie si trebuie dati banii inapoi. Nu am vazut (o schita de buget, n.red.), doar speculatii in presa, ceea ce consider ca este profund in neregula, exista legislatie care reglementeaza chestiunea asta, noi ca structuri asociative au obligatia cei de la Guvern sa ne consulte si sper ca se va intampla intr-un mod cat se poate de onest. Vom cere ca bugetele noastre, raport la 2017, sa nu fie afectate. Si asa noi avem bugetele mici, administratia publica locala din Romania este cea mai subfinantata administratie publica din Europa ca procent din PIB, pe cale de consecinta nu este admisibil pentru ca pur si simplu intram in blocaj. Cine isi poate permite sa blocheze primariile din Romania? Cred ca este un demers iresponsabil si nu cred ca si-l poate permite nimeni”, a declarat Negoita, vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 3 din Capitala.

Primarul Aradului, Gheorghe Falca, a spus si el că Guvernul i-ar fi mintit pe alesii locali.

„Noi am avut o intalnire in toamna cu reprezentantii Guvernului, am cazut de acord sa ne ofere 66% din impozitul pe venit, dar pentru ca exista o necesitate de echilibrare am fost de acord sa coborma pragul la 60%. Surpriza, in ianuarie constatam ca intelegerea pe care am avut-o cu Guvernul azi nu este reflectata, ba mai mult este o coborare a impozitului pe venit, ceea ce inseamna ca fata de anul 2018 vom avea mai putini bani. 45-50% vrea sa ofere Guvernul (...) Taierea din investitii, taierea din dezvoltare, nu ai ce sa faci in alta parte pentru ca esti obligati sa maresti salarii”, a indicat Falcă la Realitatea TV.

