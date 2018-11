Liviu Dragnea anunță că există un înlocuitor pentru Victor Negrescu: Acestă demisie CIUDATĂ nu afectează pregătirea României pentru președinția Consiliului UE

Liviu Dragnea, susține, referitor la demisia lui Victor Negrescu, că este una ciudată, menționând că premierul are deja o propunere pentru acest post.

"Din cate am vorbit azi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea pentru un nou ministru. Nu am fost instiintat de guvern si nu sunt angajatul dumnealui. Nu se pune problema ca aceasta demisie foarte ciudata sa afecteaze pregatirea Romaniei pentru presedintia Consiliului UE", a declarat Liviu Dragnea.

Victor Negrescu a demisionat, la sfarsitul săptamanii, din functie de ministru al Afacerilor Europene.