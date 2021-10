Liviu Dragnea, atac virulent la adresa șefului SPP: 'Cel mai toxic personaj, îi va face rău inclusiv lui Klaus Iohannis'

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a lansat, duminică, un atac virulent la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu, spunând despre el că este „cel mai toxic personaj de câțiva ani în România”.

„Nu îmi este teamă de nimeni. Nu mi-a fost niciodată, doar când eram mic îmi era teamă de tata. Lucian Pahonțu nu că creează teamă cuiva. După părerea mea, este cel mai toxic personaj de câțiva ani în România, omul care a dezvoltat sistemul ocult numit „statul paralel” și care a făcut atât de mult rău în România și face în continuare. Am mai spus o în câteva rânduri, în 2018 și 2019, îi va face rău inclusiv lui Klaus Iohannis. (...) Acest individ care i-a luat locul lui Coldea în vechiul binom este cel mai periculos și mai puternic astăzi, după Iohannis, în România. Pentru că așa este, el spune deciziile, spune procurorilor ce să înceapă, ce să oprească, are o influență foarte mare asupra prim adjunctului de la SRI. (...) Am mai auzit o informație, dar nu știu dacă este reală, că acum s-ar fi împăcat Coldea cu Pahonțu. Îmi vine greu să cred. Coldea nu mai are de mult valoare de întrebuințare atât cât ar vrea el să se creadă că are”, a spus Dragnea la Kanal D.