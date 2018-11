Liviu Dragnea, DEZLĂNȚUIT la adresa lui Klaus Iohannis: Șef de clan, personaj de carton, posibil penal cocoțat în vârful statului

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut, astăzi, o conferință de presă în cadrul căreia l-a criticat în termeni duri pe președintele României, Klaus Iohannis. Dragnea a venit și cu o valiză la conferința de presă.

"Azi este a doua zi de luni și este a doua valiză. Un localnic din Sibiu a zis că a găsit-o în curte și a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten și care prietenul acela cică a devenit martor sub acoperire. Acestea sunt niște stick-uri pe care o să vi le oferim. Am văzut cu toții că de foarte multe ori, deși există unii jurnaliști care fac dezvăluiri bine documentate, cu privire la activitatea infracțională a domnului Iohannis, aceste știri mor foarte repede. Foarte, foarte ciudat. Și am zis să continui eu. Eu cred că românii au un drept legitim cine este cu adevărat acest personal. Ceea ce vedem la acest președinte fake, adică fals, este un personaj de carton susținut de statul paralel. Mulți l-au descris ca un șef de clan, cu toate acțiunile întreprinse. Putem vorbi despre 17 dosare penale. Acest domn care vorbea despre penali și despre penalii cocoțați în vârful statului. Păi dumnealui este penal, deci s-a cocoțat în vârful statului. În timp ce făcea pe Albă ca Zăpada și arăta cu degetul era posibilul penal în vârful statului",a mai spus Dragnea.

Citește și: Acuzație NĂUCITOARE: Dragnea și PSD au ascuns faptul că au plătit datoria externă din fonduri europene .