Liviu Dragnea își amintește de perioada în care era ministru în Guvernul Ponta: Am promis atunci

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că în 2014, când era ministru al Dezvoltării în Guvernul Ponta a promis că va finaliza drumul Pitești-Craiova pe baza studiului de fezabilitate al autostrăzii. Dragnea anunță că acum s-a dat drumul la lucrări oficial.

”În Octombrie 2014, când eram ministrul dezvoltării, spuneam la Craiova “că autostrada Craiova - Slatina - Pitești va fi realizată pe baza studiului de fezabilitate realizat pentru drumul expres". Colegii din guvern de la acel moment au spus public ca e exclus acest lucru. ”Îmi mențin punctul de vedere. Traseul de transport Constanța — București — Alexandria — Craiova — Balcani — Europa de Vest este unul din cele mai importante trasee pe care îl am în vedere încă din 1993. Și nu l am inventat eu”, am insistat în 2014. Mulți m-au ironizat atunci.

Astăzi, 22 mai 2019, s-au pornit lucrările la primul tronson din drumul expres Craiova -Pitești. Da, pe baza acelui studiu de fezabilitate despre care vorbeam in 2014. Când am gândit programul de guvernare, am prevazut acest proiect. Un proiect extrem de important pentru județul Dolj și pentru zona de sud. După numeroase tergiversări, contestații și blocaje, proiectul a pornit. Sper să avem cât mai repede de la guvern ordonanța de urgenta privind achizițiile publice pentru ca ritmul lucrărilor să fie și mai rapid. Oamenii nu mai au răbdare, pe buna dreptate! Iată însă că în ultima vreme sunt mai multe proiecte care au intrat în linie dreaptă. Autostrada Moldovei, Iași- Târgu Mureș, Craiova - Pitești și desigur cel mai așteptat proiect Ploiești - Brașov. Zilele trecute, la Guvern, consorțiul turco- chinez care va construi în PPP acest proiect a pornit discuțiile pentru condițiile contractului de execuție.

Această autostradă este o durere mare cu care România stă de ani de zile.

Au început să se asfalteze într-un ritm serios drumurile naționale. Centura Bucureștiului e în linie dreaptă. România s-a dezvoltat, o vedem cu toții, indiferent ce zic unii sau alții.

Autostrăzile rămân în continuare una dintre cele mai mari dorințe pentru români și noi ne vom duce promisiunile la capăt și în acest domeniu pentru că România merită mai mult !”, scrie Liviu Dragnea.