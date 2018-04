Liviu Dragnea, ieșire EXPLOZIVĂ: atac VIRULENT la adresa lui Klaus Iohannis

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că informația apărută la începutul săptămânii, conform căreia Viorica Dăncilă și-ar pregăti demisia fac parte dintr-o campanie de manipulare. Dragnea susține că articolele din presă sunt scrise la comandă și se pliază exact pe discursul lui Klaus Iohannis.

Dragnea susține că nici nu se pune problema ca relația dintre el și Viorica Dăncilă să se fi răcit.

”Nu, categoric nu! În dimineața zilei de luni, când am deschis telefonul și eu și doamna Dăncilă am citit știrea și încercam amândoi să înțelegem de ce a apăut această știre total mincinoasă. Nu mai spun faptul că în aceea știre se spunea că duminică seara a avut loc o întâlnire cu șefii de organizații. Doamna Dăncilă nici nu a participat la această întâlnire. Am fost împreună în weekend, am discutat despre problemele guvernamentale.

Am urmărit cu atenție și am mai încercat să fac legătura și cu alte știri total mincinoase, de asemenea am făcut legătura și cu cuvintele președintelui ”am crescut salariile până le-am micșorat”. Ceea ce era important, era după aceste cuvinte și anume că ”asta provoacă instabilitate”. Asta era ideea: să se acrediteze ideea și în străinătate că în România este instabilitate. Toate aceste informații date de acest site sunt mincinoase, este un site profund veninos și 90% dintre știrile de pe acest site sunt mincinoase. Este o adevărată campanie, care își propune să demonstreze că în România este instabilitate și, așa cum spunea și președintele Macron, există un singur om care ține lucrurile în mână în această țară, domnul Iohannis.

Dincolo de toate acestea, între mine și doamna Dăncilă este o relație foarte bună (...) Unii se pregătesc de prezidențiale, noi guvernăm și încercăm să schimbăm în bine România.

Eu vă spun cu sinceritate că regret atitudinea președintelui, care s-a schimbat brusc. Această atitudine nu ajută la un climat foarte bun în România, dar noi nu o să ne speriem, nu o să dăm înapoi”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.