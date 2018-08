Liviu Dragnea îl AVERTIZEAZĂ pe Klaus Iohannis: 'Trebuie să răspundă pe partea penală'

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară, că președintele Klaus Iohannis trebuie să dea câteva sute de mii de euro statului român, bani pe care familia Iohannis i-a încasat drept chirie pe casa pierdută din Sibiu, precizând că șeful statului trebuie să răspundă penal.

"Dar, v-am zis nu cedez. Această gogoașă cu Dragnea penal nu o să mai țină. Nu i-a ținut nici în 2016. Sunt câteva sute de mii de euro pe care trebuie să îi dea statului român. Nu vrea să îi dea. Constituția spune că nu poate fi trimis în judecată, nu că nu poate fi anchetat. Deci cu atât mai mult Klaus Iohannis nu poate da nimănui nici lecții de morală, nici de anticorupție. De câțiva ani de zile, statul român așteaptă să primească niște bani. El trebuie să răspundă pe partea penală. De fapt, nu a răspuns nici pe partea civilă. A deschis subiectul. Îi răspund. Mai sunt multe altele de spus, dar e timp suficient", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Ministrul Finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, anterior, că a dispus verificări la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF pentru a verifica modul în care a fost pusă în aplicare legea în cazul casei familiei Iohannis. ”Am dispus o verificare pe care am întreprins-o la nivelul ministerului și la nivelul ANAF-ului pentru a vedea, în trecut, cum s-au petrecut lucrurile și de ce, nu știu, dacă au fost și alte variante, de ce nu s-au urmat pentru a pune în aplicare legea. Și a doua acțiune pe care am întreprins-o a fost că am cerut Ministerului Justiției să verifice acea activitate a notarului de la Sibiu”, a declarat, la Antena 3, Eugen Teodorovici, întrebat de demersurile referitoare la casa familiei președintelui Klaus Iohannis.

El a mai spus că cele două măsuri ar fi putut fi dispuse de mai mulți ani. ”Uitați-vă că sunt deja două acțiuni care puteau fi, de mulți ani de zile, parcurse și anume acea scrisoare către Cartea Funciară, acea solicitare către Ministerul de Justiție pentru a verifica modul în care acel notar a acționat în 2016”, a adăugat Teodorovici.

Ministrul a mai spus că ar fi indicat ca notarul de la Sibiu ar face demersurile ca statul român să redevină proprietarul imobilului.

