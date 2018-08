Liviu Dragnea infirmă că George Soros ar fi plănuit asasinarea sa: Motivul pentru care nu a apelat la instituțiile statului

Liviu Dragnea a spus, marți seara, în premieră, la Antena 3, că a fost ținta unei tentative de asasinat. Miercuri seara, tot la Antena 3, șeful PSD a detaliat de ce nu a apelat la instituțiile statului pentru a face plângere că a fost amenințat sau că a fost ținta unei tentative de asasinat.

Deși marți seara lăsa să se înțeleagă că George Soros ar sta în spatele tentativei, Dragnea a vrut să clarifice, miercuri, că nu îl bănuiește pe miliardarul american de o implicare.

” Nu am apelat la ele pentru că nu am avut încredere. M-am gândit dacă să vorbesc cu instituții ale statului atunci, mă gândesc și acum, că puteam să mă adresez unora care nu erau străini de asta. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă nici de moarte, nici de altceva, dar acum sunt amenințări împotriva copilului meu. Ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om (n.r, Soros), nu cred că are o implicare în această chestiune. (...) Un prieten străin mi-a spus că acei patru indivizi au avut această misiune, iar cele două mașini nu aveau numere de înmatriculare. Nu vreau să îl implic mai mult, atâta timp cât nu am făcut nicio sesizare. Important este că de atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Am inclusiv în perioada asta o mașină care merge după mine. După irina merge o mașină, a fost la țară, chiar a mers în satul respectiv. Eu nu am făcut aceste afirmații ca să cer opiniei publice să mă creadă. Eu am fost întrebat și am dat răspuns. Eu nu merg în instanță, nu fac o sesizare cuiva. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru că mi-ar fi pus aceleași întrebări.

Irina i-a văzut. Nu știu dacă ei voiau să meargă pe intimidare sau aveau lucruri serioase în intenție. ”, a spus Liviu Dragnea.

