Liviu Dragnea primește o veste uriașă din partea Guvernului Orban: Ce se va întâmpla cu programul Tomata

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat miercuri, în cadrul audierilor în faţa comisiilor parlamentare, că programul Tomata va continua şi în acest an cu câteva îmbunătăţiri, urmând ca beneficiarii să deţină un registru de evidenţă a tratamentelor, urmând să fie verificate şi plantările pentru a nu se mai repeta situaţia în care au fost depuse dosare, dar nu existau culturile. Liviu Dragnea este cel care a inițiat programul de sprijin financiar al producătorilor de tomate.

“Continuă şi în acest an programul Tomata cu câteva îmbunătăţiri, zicem noi. Pentru a monitoriza calitatea tomatelor care se oferă populaţiei, beneficiarii vor trebui să deţină un registru de evidenţă a tratamentelor, adică să îşi treacă ce substanţe, de unde le procură şi ce substanţe folosesc pentru a trata plantele respective şi ei vor fi instruiţi de către cei de la Autoritatea Naţională Fitosanitară. De asemenea, pentru acurateţea datelor privind suprafeţele deţinute şi cultivate în aşa fel încât să nu mai fie accidente, cum au semnalat cei de la direcţiile agricole judeţele, unde s-au depus doar dosare şi nu erau lucrările respective şi plantări, am cerut o copie a filelor din Registrul Agricol deschis la primării, repet la cererea direcţiilor agricole judeţene. Verificarea se face la începutul rodirii şi înainte de începerea recoltării, perioada de înscriere va fi până în 15 aprilie şi verificarea producţiei până în 15 iunie”, a declarat ministrul Agriculturii.

El a precizat că aceste date au fost stabilite cu beneficiarii programului, iar cantitatea minimă care trebuie comercializată este de trei tone la o mie de metri pătraţi.

“Pentru prima parte a programului am identificat o sumă 40 de milioane de euro, urmând ca la rectificare să găsim surse să finanţăm şi ciclul doi la fel cum am făcut şi decembrie anul trecut”, a explicat ministrul.

El a mai afirmat că programul Lâna a fost mai slab accesat de către beneficiari în 2019.

“Legat de programul Lâna, el în 2019 din păcate a fost mai slab accesat de către beneficiari. Am identificat foarte mari probleme în acest program Lâna. Aici au câştigat doar intermediarii, care colectează lână doar scriptic şi percep de la fermieri între 200 şi 400 de lei pe tonă de lână pe care o trec în carnetele de comercializare a acestora pe care aceştia le depun la DAJ-uri pentru a lua ajutorul de minimis. Şi dacă ne uităm şi facem un calcul, ne uităm pe balanţa de anul trecut, noi ca ţară am exportat 7.795 de tone de lână în valoare de 3 milioane de euro. Dacă înmulţim cele şapte mii de tone ori doi lei subvenţia, vom vedea că subvenţia a fost mai mare cu 150 de euro. Deci subvenţia a fost mai mare decât preţul la care s-a vândut lâna, practic noi am exportat toată subvenţia, singurii care au câştigat au fost aceşti intermediari. Şi am importat lână prelucrată 370 de tone cu 1.600.000 de euro”, a explicat Adrian Oros.