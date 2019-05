Liviu Dragnea vorbește despre NEGOCIERILE cu Klaus Iohannis: 'A început să mă doară mâna'

Liviu Dragnea și Klaus Iohannis sunt în război deschis, după ce timp de 3 ani liderul PSD a încercat să aibă un dialog cu președintele. Luni seara, la Antena 3, liderul PSD a declarat că nu poate avea o relație de colaborare cu președintele României pentru că ”este foarte rău”.

”Ştiţi bine că am încercat, în 2016 am încercat, în 2018. Ajunsesem la un moment dat să mă certaţi, eram certat, am zis: domne', stau cu mâna asta...a început să mă doară mâna. Nu ai cu cine, acest om nu înţelege ce este dialogul. Omul are o atitudine din asta dictatorială, este un om rău, foarte rău, slab, dar foarte rău şi nu are niciun scrupul să facă orice în a-şi atinge scopul.”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat dacă a intuit la Klaus Iohannis o atitudine de genul celei pe care o reclamă înainte ca acesta să devină preşedinte, liderul PSD a spus: "Nu, cine intuia?".

Despre faptul că actualul şef al statului a fost propunerea PSD-PNL la funcţia de premier în 2009, Dragnea a afirmat: "Crin Antonescu l-a propus, l-a susţinut, primul care l-a executat pe Crin sau, mă rog, al doilea, nu ştiu, a fost domnul Klaus Iohannis".

