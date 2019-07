Liviu Pleșoianu îl UMILEȘTE pe Gelu Vișan: Evitați penibilul absolut! Nu sunt bunul dvs. amic

Gelu Vișan a postat un mesaj, pe pagina personală de Facebook, prin care îl critica ”pe bunul meu amic” Liviu Pleșoianu că nu a fost alături de el la ”Mitingurile Dreptății”. Pleșoianu îi explică că nu sunt amici și s-au întâlnit doar de câteva ori pasager în studiourile de televiziune.

”Domnule Gelu Vișan, încercați să evitați penibilul absolut...

S-o luăm pe puncte:

1. Nu sunt "bunul dvs. amic". Nu ne-am întâlnit decât de vreo cinci ori în această viață, de fiecare dată în sau între emisiuni.

2. Deși am avut mari rezerve în ce vă privește, având în vedere anii în care ați fost un fervent susținător al lui Traian Băsescu, v-am acordat (cu greu) credit pentru că am apreciat faptul că vorbiți liber de ceva vreme despre mizeriile mandatelor ilustrului personaj (mizerii despre care nu ați spus absolut NIMIC în perioada respectivă).

3. Nu mă simt absolut deloc dator să particip la protestele pe care le organizați. Asumați-vi-le ca un bărbat și nu vă mai plângeți că nu vine la protest cine considerați dvs. că TREBUIE să vină. E dizgrațios... Când mi-am asumat eu pe persoană fizică proteste la DNA, față de Divinitatea Sa Kovesi, nu m-am apucat să cert pe nimeni pentru faptul că am fost aproape singur! Le-am mulțumit celor care au venit în cele două zile, dar nu i-am certat pe cei care nu au venit... E treaba fiecăruia ce face, dacă face, când face și cum face! Și e penibil să te apuci să-i cerți, de parcă tu ai fi singura ființă implicată de pe Pământ!

4. Când am fost la DNA, să protestez, partidul era condus de Liviu Dragnea. NU a considerat importantă susținerea protestului... Cine a venit a făcut-o doar pentru că așa a simțit! La fel a fost și în cazul protestului cu portocale de la Cotroceni!

5. Încă din ianuarie 2017, eu personal sunt cel care a insistat și public, dar și direct la domnul Dragnea ca PSD să organizeze un miting mare împotriva Noii Securități. Domnul Dragnea a acceptat într-un final, dar a fost ulterior... răzgândit de alții. Până la urmă, după ce am tot insistat, Liviu Dragnea a organizat marele miting, în data de 9 iulie 2018. Am urcat pe scenă și am VORBIT!

6. Tot pe scenă am urcat și am VORBIT și la Congresul PSD din 29 iunie. Deși nu i-am cerut niciodată NIMIC lui Liviu Dragnea, deși nu am intrat NICIODATĂ în biroul său, deși l-am criticat DES pentru neasumarea unor măsuri eficiente și rapide care ar fi readus în propria matcă instituțiile de forță din România, eu sunt acela care a VORBIT acum două săptămâni și care a spus că programarea sentinței lui Liviu Dragnea la o zi după alegeri a însemnat deopotrivă MIZĂ ELECTORALĂ și TROFEU ELECTORAL...

Prin urmare, domnule Gelu Vișan, chiar nu am absolut deloc de gând să iau lecții de civism de la dvs. sau vă dau dvs. explicații despre când ies și când nu ies în stradă sau despre orice altceva. De asemenea, consider că nu trebuie să vă dea nimeni, în general, explicații! Când ieșeau domnii Ghișe și Badea, la Cotroceni, după referendumul de suspendare a lui Traian Băsescu, erați cumva pe acolo!?? Sau erați puțin prin partea cealaltă!? Dar în 2009, când eu stăteam LA COADĂ, la Berlin, ca să votez ÎMPOTRIVA lui Băsescu, dvs. cu cine votați și pe cine susțineați!??

Încercați să evitați PENIBILUL ABSOLUT, domnule Vișan. Pentru că nu sunteți absolut deloc în măsură să-mi dați mie lecții de civism sau consecvență...”, scrie Liviu Pleșoianu.